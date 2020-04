‘MOTOGP 2020’… VIRTUEL : LES PARTICIPANTS DANS LES TROIS CYLINDRÉES À JEREZ CE WEEK END.

Et oui, dimanche 3 mai, à la fin de la semaine, ce sera le troisième MotoGP de la Saison 2020, en virtuel bien sûr, on sait qu’au mieux la vraie Saison démarrera fin juillet ou mi-août et encore sans spectateurs…

Cette fois-ci la course a lieu dans les trois cylindrées, les noms des pilotes qui y participeront, on rappelle que ce sont eux-mêmes qui tiendront les manettes sinon intérêt zéro.

De nouveaux pilotes arrivent en MotoGP, ils sont onze au total, Marc et Alex Marquez sont évidemment de la partie, on note l’arrivée de deux pilotes du team KTM Tech3, Oliveira et Lecuona, de Lorenzo Savadori, qui remplacera Iannone chez Aprilia s’il n’est pas blanchi par le Tribunal Arbitral du Sport.

Il y aura dix pilotes en Moto2, dix autres en Moto3.

Les hostilités débutent à 15 heures, ‘qualif’ puis course, le MotoGP courra sur treize tous, la moitié du GP normal, les petites cylindrées rouleront huit tours.

Je rappelle que le circuit choisi est Jerez, qui devait normalement se dérouler ce week end !

À suivre sur motogp.com ou sur Canal + et sur les chaînes officielles de YouTube, Twitter, Instagram et Facebook.

Les listes des partants :

MOTOGP

Repsol Honda Team : Marc Márquez, Álex Márquez

Ducati Team : Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP : Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar : Álex Rins

Petronas Yamaha SRT : Fabio Quartararo

Pramac Racing : Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing : Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3 : Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini : Lorenzo Savadori

MOTO 2

Red Bull KTM Ajo : Jorge Martin

Flexbox HP 40 : Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team : Enea Bastianini

American Racing : Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up : Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP : Marcel Schrötter

Aspar Team : Arón Canet

Petronas Sprinta Racing : Jake Dixon

NTS RW Racing GP : Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46 : Luca Marini

MOTO 3

Aspar Team Gaviota : Albert Arenas

Leopard Racing : Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse : Niccolò Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3 : Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team : Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo : Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0 : Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3 : Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team : Alonso López

BOE Skull Rider Facile Energy : Riccardo Rossi

Voilà bon dimanche…

Jean Louis BERNARDELLI