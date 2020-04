MOTOGP 2020 : EZPELETA (DORNA) ESPÈRE ROULER DE JUILLET A NOVEMBRE AVEC DES GP DOUBLES

Carlemo Ezpeleta, le boss de la Dorna, a été invité sur le plateau de la chaîne britannique BT Sport, qui diffuse le MotoGP en Grande Bretagne.

Il a d’abord affirmé, confirmant le vote des téléspectateurs de la chaîne, que le plus beau GP qu’il ait vu a été Barcelone en 2009, avec un dépassement d’anthologie de Rossi sur Lorenzo au dernier virage.

On est dans la très grande époque du MotoGP époque moderne, Marquez fera tout exploser à partir de 2013, les stars du MotoGP et du 5600 ne l’ont pas attendu pour se tirer des bourres mémorables.

Bien entendu, on lui a demandé comment il voit l’avenir.

Le plus beau scénario commencerait fin juillet or… il n’y aucun GP entre la Finlande, 12 juillet, impossible pour cause de décision gouvernementale, et Brno le 7 août.

Si on reprend fin juillet, cela veut dire qu’un ex GP redevient vrai GP, Barcelone a fait des offres, sans spectateurs, à condition de n’avoir aucun frais à payer.

Mais ces bonnes hypothèses supposent que les pays concernés laissent sortir, voyager, entrer les gens du paddock.

« Hypothèse basse, on n’a pas les autorisations nécessaires pour commencer fin juillet, on démarre en août probablement en Autriche.

Nous pensons de plus en plus à des GP doubles, sur un même circuit mais à une semaine de distance, et bien entendu sans spectateurs. Nous allons voir qui est capable d’organiser ce genre de chose.Et bien entendu toutes les cylindrées rouleront, pas question de faire uniquement un calendrier pour le MotoGP.

Nous avons déjà prévu avec les constructeurs et les teams que les paddocks seront limités à 1200 personnes, toutes contrôlées.

L’important est de faire un championnat et de le montrer à la télévision.

Pour l’instant nous espérons qu’il aura lieu de juillet en novembre, en terminant en Extrême Orient… »

Bon, on a compris, on le sait déjà que ce sont les décisions des gouvernements qui rendront ou non possible ce championnat.

Reste la question que je pose depuis le début.

Il est évident que contrairement à nous gens du peuple, le paddock disposera de tests de dépistage et d’un personnel médical même sans cas grave.

Au passage d’ailleurs, j’embrasse (mais de loin !) le service public de santé français qui a bien tenu le coup malgré les centaines de lits fermés depuis douze ans.

Ils jetaient leurs blouses blanches dans la rue et ce avant l’épidémie, pour dire leur colère de devoir gérer des budgets inacceptables, diminués de façon immonde, ils n’ont pas hésité à se jeter dans la bataille sans compter les heures, les dangers, les manques terrifiants de matériel.

Bravo à tous.

J’en reviens à ma question : si on s’aperçoit une fois tout le monde sur place, sans spectateurs donc, que Marquez ou Quartararo ou Rossi ou encore Dovizioso sont touchés par l’épidémie, on court le GP sans eux ?

Bon, je complique là, ça l’est déjà assez comme ça, il faut aussi un jour croire au destin.

Jean Louis BERNARDELLI