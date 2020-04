LES ‘HUIT HEURES DE SUZUKA MOTO’ REPORTÉES DE JUILLET À NOVEMBRE.

DATE INÉDITE POUR LA 43è. ÉDITION DES ‘HUIT HEURES DE SUZUKA’

AU JAPON

En raison de l’état d’urgence instauré sur l’ensemble de l’Archipel nippon pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la course des Huit Heures de Suzuka est reportée au 1er novembre 2020. Cette épreuve phare et grande finale du Championnat du Monde FIM EWC depuis la Saison 2016-2017, clôturera de nouveau la Saison 2019-2020.

La FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, et Mobilityland, organisateur des Suzuka 8 Hours, ont décidé de reporter l’épreuve, initialement prévue le 19 juillet 2020, à une date inédite, le dimanche 1er novembre.

Les restrictions d’entrée sur le territoire actuellement en vigueur au Japon et l’accueil à Suzuka de teams et de pilotes venus de différents pays touchés par le coronavirus imposent ce report en automne.

Historiquement organisée en été depuis sa première édition en 1978, les Huit Heures de Suzuka 2020 se disputeront pour la première fois hors période estivale. Épreuve phare de l’Endurance mondiale, la course japonaise a été élevée au rang de grande finale du Championnat du Monde FIM EWC depuis 2017 en étroite collaboration avec son organisateur Mobilityland.

Ce report replace cette course de 8 heures comme finale de la saison FIM EWC. Elle bénéficiera donc de nouveau d’une majoration à 150% des points à l’arrivée.

La FIM, Eurosport Events et les organisateurs d’épreuves ont largement contribué à restructurer le calendrier de la saison en cours afin de sécuriser le nombre de courses initialement prévues sur le Championnat.

Le cours de la Saison 2019-2020 reprendra avec les 24 Heures Motos (29 et 30 août 2020), suivi du Bol d’Or (19 et 20 septembre) pour se clôturer par la grande finale FIM EWC à Suzuka.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events :

« La crise sanitaire mondiale, les contraintes logistiques dues aux restrictions d’entrée au Japon et notre priorité de protéger la santé de tous les acteurs de l’Endurance imposent ce report des Suzuka 8 Hours. Il faut saluer l’action de Mobilityland qui a su bouleverser son calendrier à Suzuka afin que cette épreuve majeure du Championnat reste la plus grande fête des passionnés de moto au Japon. Pour aider la logistique des teams sur l’ouverture de la prochaine saison FIM EWC, nous repousserons la date des 8H de Sepang en janvier s’il le faut, juste avant les pré-tests habituels SBK / GP sur ce circuit. »

Kaoru Tanaka, Président de Mobilityland Corporation :

« Nous étions en pleine préparation de la course “Coca-Cola Suzuka 8 Hours” qui devait se tenir en juillet mais nous avons décidé de la reporter en raison de la situation actuelle qui interdit les manifestations de grande envergure réunissant un large public et des restrictions de circulation qui touchent les pays européens. Nous comptons sur la compréhension de tous les fans et des acteurs de cette course face à ce report inévitable. Nous allons lancer les préparatifs pour les accueillir le 1er novembre à Suzuka ».

Jorge Viegas, Président de la FIM. :

« Qui aurait imaginé que les 8 Heures de Suzuka devraient être reportées il y a quelques semaines à peine ? Cependant, nous devons rester forts et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour revenir à la course, dès que possible, sans prendre de risques inutiles. Je suis sûr que les fidèles spectateurs de Suzuka vont à nouveau apprécier un grand spectacle et que cette course emblématique conservera sa place spéciale dans le Championnat du Monde FIM d’Endurance. Je profite de cette occasion pour remercier la Fédération Japonaise (MFJ), Mobilityland Corporation et bien sûr Eurosport Events pour leurs efforts ! »