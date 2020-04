HELMUT MARKO ÉVOQUE DEUX GP. DE F1 EN AUTRICHE… LES 5 ET 12 JUILLET 2020 !

Deux courses en Autriche les 5 et 12 juillet !

C’est ce qu’annonce le fantasque homme de confiance du Propriétaire de la firme de boissons énergétiques Red Bull, Dietrich Matechitz, qui possède deux des dix écuries de Formule 1, celle du Red Bull Racing et Alpha Tauro, (ex-Toro Rosso), tout en étant aussi également le Propriétaire du Circuit de Spielberg, anciennement Zeltweg, rebaptisé Red Bull Ring.

Helmut Marko, le Consultant de la Firme Red Bull, vient en effet d’indiquer que selon lui, le Championnat du Monde de Formule 1, millésime 2020, débuterait par deux courses en Autriche, lâchant même les dates : « L’une, le 5 juillet et l’autre lune semaine plus tard, le 12 juillet ».

C’est en effet ce que Marko a déclaré à la Radio ‘Ö3’ expliquant qu’il se disait confiant sur cette idée, précisant :

«Le circuit répond déjà à tous les critères, seule une deuxième vague du Coronavirus pourrait empêcher que cela se réalise».

Évidemment, les deux épreuves se dérouleraient à huis clos, sans spectateurs dans les tribunes et sans même la présence d’aucun journaliste :

Selon les explications fournies par Marko, l’enceinte totale du serait réservé à moins de 2.000 personnes spécialement accréditées, comptant la totalité du personnel des dix équipes du Championnat, tous ceux du circuit et les membres de la FIA. (Commissaires technique et sportif).

Le protocole pour l’éventuelle mise sur pied de ces deux épreuves est actuellement à l’étude, comme l’a souligné le responsable Autrichien, mais selon les informations qui circulent en coulisses, une exigence irrévocable, stipulerait que tous les ‘invités’ arrivent en Autriche avec un certificat médical et par des vols charters ou privés, exclusivement en provenance d’Europe à l’intérieur des frontières de l’Espace Schengen !

Ces deux Grands Prix d’Autriche se dérouleraient donc le dimanche.

Enfin, la présence des équipes de Formule 2 et de Formule 3 est également prévue les deux week-ends, les deux disciplines comme la F1, entamant à leur tour leurs saisons respectives.

Mais leurs participations est loin d’être assurée et évidente car les deux plateaux représentent plus de 2.000 personnes et il n’est pas évident, que la capacité d’accueil autorisée d’augmenter le nombre de personnes accréditées sur le circuit obtienne les OK et feu vert des autorités politiques de l’Autriche et de la région de Styrie…

Comme on le constate, il ne s’agit globalement que de supposition car il ne va pas être évident de déplacer le paddock, lequel est composé de très nombreuses nationalités et d’individus débarquant des quatre coins du monde et pas exclusivement de membres des pays de l’Espace Schengen !

On aura bien des occasions d’évoquer cet épineux sujet du lancement de la Saison des Grands Prix, qui est loin d’être la priorité pour bien des gouvernements…

PRIORITÉ à la santé, car l’épidémie du COVID 19 du Coronavirus, ne va pas s’arrêter brutalement en quelques semaines !

Car ce n’est pas une petite épreuve que nous traversons là….

Peter SOWL