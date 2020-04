MOTOGP 2021 : ROSSI VEUT CONTINUER ET DERNIÈRES NEWS SUR LE GP DE FINLANDE.

LE KYMIRING MAL PARTI ET ROSSI BIEN DÉCIDÉ A CONTINUER

Bon, j’évacue vite le problème de la Finlande, ne faisant que mettre bout à bout les infos que je donne depuis des semaines.

Donc on rappelle que le circuit n’est pas homologué parce que Franco Uncini, le responsable de la sécurité, ne peut pas sortir d’Italie.

Et quand il le pourra, l’homologation ne se fait pas en deux jours la FIM précise qu’il faut au minimum 90 jours entre l’inspection finale et la première épreuve…

Le GP de Finlande du renouveau est prévu le 12 juillet, donc … c’est mort!

A ce sujet, Gille Gaignault, rappelle qu’il y a déjà eu des GP motos de Finlande, il y a deux décennies, sur le circuit d’Imatra, lequel traversait … une voie ferrée!

La Finlande organisant également des courses Internationales en 500c et 750c, mais sur un autre tracé, celui d’Hameenlina! Le regretté pilote Français Michel Rougerie avait d’ailleurs en août 1975, remporté ce GP de Finlande à Imatra, en 350cc au guidon de son Aermacchi-Harley Davidson.

Par ailleurs, le gouvernement de Finlande a décrété qu’aucun rassemblement de plus de 500 personnes ne peut avoir lieu avant août, à ces dates il ne peut s’agir que de GP sans spectateurs, donc le paddock, même réduit à 1000 personnes ça ne passe pas.

Alors oui le GP de Finlande est reporté mais en août il y a un peu de monde sur le coup…

Ce sera sans spectateurs et 40 000 billets ont été vendus, sale temps du côté du Kymiring…

Bien entendu, la météo en septembre en Finlande commence à devenir insupportable, donc il y a peu de chances de voir ce GP se dérouler, avec ou sans spectateurs.

LE VRAI BOUM DU JOUR : ROSSI VEUT CONTINUER EN 2021 !

On a su hier que Lin Jarvis mettait la pression sur Rossi pour qu’il se décide vite, arrêter ou continuer, bref un « to be or not to be» shakespearo- italien bien dans les habitudes de cet anglais auquel sa maman n’a pas appris à sourire.

Il fallait que Rossi décide avant mi-juin s’il continue ou pas.

Le problème est qu’il n’y a pas eu de GP, Rossi trouve qu’il a mal roulé fin 2019 et aurait voulu savoir ce qu’il valait cette année avant de décider, ce qui est logique, on sait que le garçon ne court que pour le plaisir.

Lors d’une interview avec le commentateur TV MotoGP Matt Birt, Valentino Rossi a été très clair. «Je suis dans une situation assez difficile, ma première envie est de continuer. J’ai suffisamment de motivation pour continuer, mais en même temps, il est très important de comprendre à quel point je peux être rapide. L’année dernière, dans la deuxième partie de la saison, j’ai beaucoup souffert. J’avais besoin de 5-6 courses avec ma nouvelle équipe pour comprendre comment les choses se passent. Malheureusement, nous ne courons pas actuellement et je ne sais pas quand nous pourrons commencer. J’espère que nous serons peut-être de retour sur la bonne voie vers août ou septembre. Je vais donc devoir prendre une décision avant d’avoir roulé! Je veux continuer, mais quoi que je fasse, je devrai le faire sans avoir couru de course. Si je m’arrêtais, ce ne serait pas terrible parce que le championnat 2020 pourrait même ne pas commencer ! Il serait donc plus judicieux de rouler une année de plus avant de prendre ma retraite, alors j’espère continuer en 2021. Le paddock me manque et aussi la routine avant de monter dans les vols et la vie normale, même les journalistes me manquent « .

Et bien voilà, Lin Jarvis pensait mettre Rossi dans l’embarras, maintenant c’est lui qui est dans la « shit ».

Parce que Petronas n’a pas forcément envie de voir Rossi rouler sous ses couleurs, le principe du team est de faire pousser de jeunes plantes talentueuses.

Le talent de Rossi ne fait pas de doutes, en revanche il devient très peu probable de le voir gagner une course (quoique…) mais il est incroyablement populaire en Extrême Orient…

Voilà, la balle est au fond des buts de Yamaha…

En ce qui me concerne, je serai ravi de voir rouler Rossi en 2021, et j’aurais été dévasté que sa carrière s’arrête sur une saison quasi ou totalement blanche !

Tiens à propos de confinement un petit cadeau, avant que la vie s’arrête, les Stones avaient enregistré ce titre « Living in a ghost town » soit « Vivre dans une ville fantôme »…

Visionnaires les mecs mais ça ne date pas d’aujourd’hui…

https://www.youtube.com/watch?v=LNNPNweSbp8

Jean Louis BERNARDELLI