LE PROJET HYPERCAR AMÉRICAIN GLICKENHAUS, AURA DES MOTEURS FRANÇAIS DE CHEZ PIPO

Glickenhaus Le Mans 007 Le Mans Hypercar to be Powered by Pipo.

Après avoir annoncé son intention de se lancer dans in projet d’une participation aux 24 Heures du Mans des 2021, James Glickenhaus, l’homme d’affaires Américain, vient d’apporter de sérieuses annonces sur l’avancée de cette aventure :

« Nous sommes déterminés à créer, à concevoir et à participer aux courses d’endurance les plus difficiles au monde, et cela inclut la nouvelle classe LMP-Hypercar du Championnat du monde d’endurance WEC. »

Il enchaîne :

« Aucune compétition ne pousse les voitures, les moteurs et les équipes à fonctionner à de telles limites d’aérodynamique et de performances du moteur pendant une si longue période que ce type d’épreuve. Nous courons parce que nous aimons les défis et parce que, pour nous, les meilleures voitures de sport sont des voitures de course d’endurance. »

AVEC DES MOTEURS FRANÇAIS PRÉPARÉS CHEZ PIPO

SCG Glickenhaus a donc annoncé cette semaine un partenariat avec le développeur et constructeur Français de moteurs de course, Pipo Moteurs.

Le motoriste Français, l’entreprise Pipo Moteurs créée en 1973 par Jean Pierre Fleur, dit ‘’ PIPO ‘’ de renommée mondiale, spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la maintenance de moteurs automobiles destinés à la compétition, basé dans l’Ardèche à Guilherand-Granges, près de Valence. ‘Pipo’ a pris sa retraite fin 2017

Confiant la direction à son bras droit, Frédéric Barozier. Àgé de 47 ans, il est présent au capital de la société de reprise Financière Pipo, constituée et contrôlée par l’entreprise familiale Romanaise d’investissement Eximium, créée par l’industriel Drômois, Michel Baulé.

PIPO Moteurs, s’est par le passé occupé des moteurs de prestigieuses équipes BMW, Ford, Bentley et Hyundai. La Société PIPO préparait à l’époque, les moteurs des Peugeot en mondial WRC.

Pipo Moteurs développera et fournira un tout nouveau moteur V8 biturbo personnalisé pour la prochaine Glickenhaus 007C qui participera à la catégorie Hypercar en mondial d’endurance WEC et au Mans.

Jim Glickenhaus, le propriétaire de l’équipe SCG, poursuit :

« Nous recherchions un partenaire qui souhaitait aussi ardemment que nous, triompher et décrocher la victoire au Mans. Pipo Moteurs partage la même faim, comme le prouve sans équivoque leur palmarès de victoires au cours des dernières décennies. Lorsque j’ai parlé pour la première fois avec Fred Barozier, l’actuel Directeur Général de Pipo Moteurs, j’ai immédiatement réalisé que nous étions sur la même longueur d’onde et je prévois que notre coopération offrira tout ce que nous espérons. »

Frédéric Barozier, qui confie:

« Les Pipo Moteurs ont remporté beaucoup de choses, des rallyes aux GT, en sprint comme en endurance, en tout-terrain et sur piste, tous sauf la victoire aux 24 Heures du Mans. Le jour où Luca Ciancetti m’a appelé et m’a parlé de l’opportunité de faire partie de l’équipe SCG, j’ai senti que nous devions saisir cette chance. Bien avant la signature de l’accord, nous avons commencé à travailler sur la nouvelle architecture V8 à fond, car nous savions que ce serait une entreprise gagnante. »

Luca Ciancetti, Team-principal de l’équipe SCG, précisant, lui:

« Le jour où Jim a décidé de transformer son rêve du Mans en réalité en confiant à Podium Advanced Technologies le projet de développement 007C, je savais que nous devions constituer une équipe d’étoiles sans exception, afin d’être à la hauteur de sa vision. Aujourd’hui, je vois les roues tourner, tout se mettre en place et notre chemin vers le Mans 2021 clairement tracé. »

De son coté, Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, l’organisateur de ces 24 Heures du Mans, a indiqué:

« Nous sommes ravis que James Glickenhaus et son équipe Scuderia Cameron Glickenhaus préparent une hypercar SCG 007 et espèrent participer aux 24 Heures du Mans l’année prochaine. Pour la nouvelle classe supérieure, nous voulions mettre en avant un design séduisant et au vu de l’apparence de cette SCG 007, nous avions raison de le faire. »

Luca Ciancetti, conclut :

« Malheureusement, certaines entreprises semblent plus motivées par les demandes de leurs services marketing que par une passion profonde. Pour Pipo et Glickenhaus, construire un bolide de course pour participer aux courses d’endurance a toujours été un rêve et une passion. Concevoir un moteur et une voiture pour concourir et gagner les 24 Heures du Mans est un rêve qu’ils partagent depuis des décennies. Nous sommes tous les deux ravis d’apporter une passion complète et tout ce que nous avons jamais appris en course à ce projet d’hypercar. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : GLICKENHAUS