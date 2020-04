 PEUGEOT ANNULE LA SAISON 2020 DE LA 308 RACING CUP

Alors que tous les Championnats un eu partout à travers le monde, ne cessent, soit d’annuler, soit de reporter – certains allant même de reports en reports – on apprend ce mercredi 22 avril 2020 et après la veille mardi, l’annulation définitive du rallye des Princesses qui avait déjà été déplacé de juin à septembre et finalement annulé, l’annulation pour 2020, de la 308 Racing Cup!

Annonce faite par le Directeur de Peugeot Sport, François Wales.

Lequel explique :

« Les choses évoluent chaque jour et il n’est donc pas simple de vous proposer des solutions fiables et définitives. Toutes les manifestations doivent être annulées ou reportées jusqu’à – et à minima – mi-juillet. »

Indiquant encore:

« Néanmoins cette échéance pourrait de nouveau évoluer. Beaucoup de grands événements tels que les 24 Heures du Mans, Roland Garros ou le Tour de France sont repoussés au mois de septembre dans un contexte en permanente évolution. Nous devons donc faire face à cette situation floue et prendre des décisions, des mesures fermes afin que, vous aussi, puissiez prendre des dispositions. Nous étudions au quotidien les enjeux économiques, sportifs dans un contexte dans lequel – pour nous – la priorité reste la santé de chacun. »

Et il conclut :

« Nous avons donc pris la décision d’annuler le championnat complet – 6 épreuves -de la 308 Racing Cup saison 2020. »

Ces décisions ne devraient pas être les seules car malheureusement on voit mal comment bien des organisateurs et de nombreuses équipes vont pouvoir tenir jusqu’à la rentrée… et au mieux !

Car il ne faut pas se leurrer et rêver, il n’y aura pas d’événements en France, au mieux avant septembre, comme l’a encore laissé entendre ce mercredi la ministre des sports !

A ce sujet, rappelons que nos voisins Européens (Allemagne-Belgique-Pays Bas) interdisent tout rassemblement sportif ou culturel type concerts, à minima jusqu’au 1er septembre, décisions qui ont provoqué des annulations et reports à la chaîne…de grandes épreuves.

En effet, vu la gravité des événements qui touchent tous les pays, LA vraie question est maintenant de savoir combien de sponsors, combien de partenaires, seront toujours dans la boucle et poursuivront leurs engagements quand la situation permettra la reprise!

Tous ceux avec qui nous sommes régulièrement en contact, prédisent des mois à venir sombres, et nous indiquent ‘Pas ou plus exactement plus question actuellement, de penser au sponsoring sportif’…

Tous précisant qu’il va leur falloir tenir et que le financement d’événements, d’équipes ou de pilotes est aux antipodes de leurs préoccupations !

CQFD

Pour l’heure donc, c’est le Championnat 308 Racing Cup, et ses six épreuves programmées au calendrier (Nogaro- Spa-Francorchamps-Lédenon-Magny-Cours- Paul-Ricard et Catalunya à Barcelone) qui sautent et passent à la trappe…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Peugeot Sport