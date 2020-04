MOTOGP 2020 : UN TROISIÈME GP VIRTUEL LE 3 MAI DANS LES TROIS CYLINDRÉES

On a donc déjà couru virtuellement au Mugello (vainqueur Alex Marquez) puis en Autriche (vainqueur Bagnaia, décidément Ducati en Autriche ça envoie fort !).

29 chaînes de TV qui suivent le MotoGP (et paient des droits) ont diffusé l’épisode deux qui a fait 25% de plus en audimat que le premier.

Donc, il est logique, comme les vraies festivités ne sont pas pour tout de suite, que Dorna organise un troisième GP virtuel.

Cette fois-ci, nouveauté, les trois cylindrées courront, c’est donc un triple GP qui nous est proposé.

Ce sera le 3 mai, comme d’habitude à quinze heures, cinq minutes de qualifs puis six ou huit tours en course, on imagine que les autres cylindrées rouleront autant, encore que traditionnellement les courses des petites cylindrées soient plus courtes que celle du MotoGP…

Le circuit choisi est Jerez, c’est d’ailleurs là qu’aurait du avoir lieu le vrai GP le 3 mai…

En MotoGP, chaque team pourra inscrire un pilote, Honda Factory a droit à deux places par ce qu’ils sont tous deux champions du monde 2019… et puis aussi parce que ce genre de course sans les Marquez, c’est comme visiter le chaos de Montpellier-le-vieux de nuit, il y aura moins de visiteurs ! (C’est notre petit « Grand Canyon » où a été tourné une partie de « La grande vadrouille ». Or l’Audimat, c’est des sous… Plein de sous…

En Moto2 et Moto3, il y aura dix pilotes au départ.

La sélection des inscriptions se fera selon les résultats du Qatar puisque ces deux cylindrées sont les seules à avoir roulé un GP cette année.

Voilà, certes ce n’est pas du vrai.

Le réel commence peut-être à bouger…

De ce coté là, on sait que le matos a été ramené en Espagne par cinq gros porteurs cargos de Qatar Airways, il est éventuellement prévu une session de remise en forme à Jerez fin juillet avec peut-être un premier GP en vrai en Autriche, sans spectateurs.

Mais avec TV !

Bon, ça ce ne sont pour l’instant que des éventualités, ce sont les gouvernements qui décideront en fait, comme toujours et hélas souvent en dépit du bon sens.

Et oui quand on laisse le pouvoir à des médecins qui ne sont d’accord sur rien (je l’ai déjà écrit ça remonte à Molière) les décisions sont parfois incohérentes.

Cela dit, sortez couverts… de masques et évitez les gens qui éternuent…

Au fait j’attends un coup de fil du patron de l’établissement mais il y aura peut-être une très bonne nouvelle avec des masques prévus pour la moto et qui sont encore plus efficaces que les FFP2 qui sont actuellement le top du top.

Ce ne sera pas donné, mais sortir de chez soi en étant sûr de ne pas attraper de cochonneries, ça vaut des sous…

Jean Louis BERNARDELLI