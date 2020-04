JAUME ROURES DE MEDIAPRO « PAS DE SUPPORTERS DANS LES STADES AVANT 2021 ! »

Jaume Roures, l’homme d’affaires Espagnole, patron de Mediapro, la firme qui a acheté à prix d’or, les droits des retransmissions TV du football, se montre catégorique et pessimiste sur la présence du public lors des marches de football et par conséquent, cela a valeur pour tous les grands événements sportifs !

Ce jeudi 23 avril 2020, dans une interview à la radio Espagnole ‘Onda Cero, il confie :

« Nous ne commencerons pas avant 2021 avec des supporters dans les stades »

Le patron de Mediapro, précise qu’il est, selon lui totalement impensable et impossible que des matches avec des supporters dans les tribunes puissent se dérouler avant le début de l’année prochaine et au plus tôt !

Et il ajoute et affirme :

« Il va falloir patienter et attendre au moins un an avant qu’on ait et dispose d’un vaccin, et nous souhaitons, ne mettre personne en danger avant. Il n’y a aucun moyen d’avoir une distance raisonnable – le respect de la distanciation sociale – lorsque vous avez 20 000 personnes dans un stade. »

Avant de conclure :

« J’affirme que nous ne commencerons pas 2021 avec des supporters dans les stades, à moins que les scientifiques du monde soudainement ne surprennent tout le monde et viennent à nus offrir et proposer un vaccin accessible avant cette date. Ce qui, selon les scientifiques, n’est absolument pas possible »

Des paroles sages venant d’un homme d’affaires qui vont raisonner dans le monde entier, car ce qui est valable pour le football, l’est bien évidemment pour tous les évènements sportifs aux quatre coins de la planète !

A commencer par les sports mécaniques…qui risquent bien hélas de vivre une saison blanche, au mieux à huis clôt et encore pas dans tous les pays !

Alfredo SORIA

Photo : MEDIAPRO

Mediapro est un groupe audiovisuel Espagnol créé en 1994 par Jaume Roures, présent sur le plan national comme sur le plan international (Espagne, Portugal, Roumanie, Qatar et désormais France) à travers plusieurs filiales exerçant diverses activités dans le cinéma, la production et les droits télévisés, notamment liés au football.