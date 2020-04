LA MUSTANG REMPORTE LE TITRE DE VOITURE DE SPORT LA PLUS VENDUE AU MONDE

La Ford Mustang -qui célèbre aujourd’hui son 56éme anniversaire était la voiture de sport la plus vendue au monde l’année dernière et le coupé sport le plus vendu au monde pour la cinquième année consécutive.

Depuis le début des exportations mondiales de Mustang de sixième génération en 2015, jusqu’en décembre 2019, Ford a vendu 633.000 Mustang dans 146 pays à travers le monde, dont 102.090 Mustang en 2019.

Cette Mustang Day -le 56ème anniversaire de la plaque signalétique- Mustang peut désormais célébrer deux couronnes de ventes mondiales, gagnant la voiture de sport la plus vendue au monde et son cinquième titre de coupé sport le plus vendu. La Mustang est également la voiture de sport la plus vendue aux États-Unis au cours des 50 dernières années.

Jim Farley, Directeur des opérations, Ford Motor Company, indique :

« Nous sommes fiers de nos variantes stables et performantes de Mustang en pleine croissance. De la Suède à Shanghai, de plus en plus de passionnés de conduite profitent du sentiment de liberté et de la route ouverte américaine dans ces nouvelles Mustangs. Nous sommes honorés de servir nos propriétaires, passionnés et fans depuis 56 ans et cela continue. »

DEUX COURONNES DE VENTES MONDIALES

La Maison Ford de Dearborn dans les environs de Détroit, a vendu 102.090 unités de sa dernière-née des Mustang, selon les données d’immatriculation des véhicules neufs les plus récentes d’IHS Markit, ce qui en fait la voiture de sport la plus vendue au monde en 2019.

Au cours de cette période, les ventes de Mustang en Allemagne ont augmenté de 33%, en Pologne, les ventes ont augmenté de près de 50%, et en France, ils ont presque doublé !

L’année 2019 marque également la cinquième année consécutive, où la Mustang est le coupé sport le plus vendu au monde. Les coupés sport, tels que définis par IHS Markit, incluent les modèles à deux portes et convertibles.

GAMME DE PERFORMANCES…

La Mustang est proposée aux clients européens dans les styles de carrosserie ‘fastback’ et cabriolet, avec un choix de moteur essence V8 de 5,0 litres de 449 ch avec boîtes de vitesses automatiques ou manuelles à six vitesses, et moteur essence EcoBoost de 291 ch de 2,3 litres et six- boîte manuelle à grande vitesse.

L’édition spéciale Mustang réplique ‘BULLITT’ dotée d’un moteur V8 5,0 litres amélioré de 460 PS est proposée dans un style de carrosserie ‘fastback’ avec un choix de couleurs extérieures ‘Shadow Black’ ou ‘Classic Dark Highland Green’, et des détails extérieurs et intérieurs uniques.

François LEROUX