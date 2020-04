REPORT EN 2021 de la 21è EDITION DU RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE

Fort logiquement et intelligemment la famille Zaniroli a pris la sage décision d’annuler définitivement ses épreuves 2020 qu’elle avait d’ailleurs déjà reporté à l’automne.

Et vu la grave situation de l’épidémie et la conjoncture économique qui va en découler, il est franchement peu probable, qu’il y ait beaucoup d’événements sportifs ou autres en 2020 un peu partout à travers le monde.

Le mot d’ordre PRIORITAIRE étant La santé et ensuite de relancer l’économe qui va prendre des mois pour ne pas se monter pessimiste et écrire des années!

SIMPLE QUESTION DE BON SENS

Gilles GAIGNAULT

Chères amies, Chers Amis,

Nous espérons qu’en cette période de confinement, tout va bien pour vous et vos proches, mais si nous revenons vers vous aujourd’hui ce n’est malheureusement pas pour une bonne nouvelle. Un mois après avoir pris la décision de reporter, dans un premier temps, l’épreuve au mois de septembre prochain, en annulant le Trophée des Alpes prévu à la même époque, nous nous voyons contraints de repousser

le 21è RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE en juin 2021.

La crise du Coronavirus ne cesse de prolonger ses effets dévastateurs en Europe, mais également partout ailleurs dans le monde. L’incertitude entourant un retour à la normale au niveau international, avec une évolution différente de la pandémie aux quatre coins du monde et des processus de déconfinement propres à chaque pays, pèsent sur nous tous, comme les interdictions de voyage qui pourraient toujours sévir dans plusieurs pays au-delà de l’été prochain.

De plus, la fin de l’été correspondra à une reprise économique dans laquelle grand nombre d’équipages et de partenaires devront être partie prenante. C’est pourquoi, à ce jour, seule une trentaine d’équipages a marqué son accord pour un départ au mois de septembre, plusieurs ne peuvent encore se prononcer sur leur rentrée, ou préfèrent reporter en 2021.

Par ailleurs, RICHARD MILLE, notre partenaire titre, se serait vu dans l’impossibilité d’offrir à l’épreuve le retentissement international qu’il aimerait lui apporter en invitant ses VIP venus des quatre coins du monde.

C’est donc soucieux de répondre aux aspirations de chacune et de chacun, que nous avons pris cette décision, le report de la 21è édition en juin étant inéluctable, tout l’idée de relancer le Trophée des Alpes, car en effet, qui peut dire aujourd’hui qu’elle sera la situation en septembre prochain ?

D’un point de vue pratique, le programme reste le même Cap à l’Ouest, le rallye était pratiquement prêt. Pour les équipages déjà inscrits pour 2020, ils verront leur engagement automatiquement reporté à 2021. Pour celles qui ne l’étaient pas encore, les inscriptions ouvriront, comme d’habitude, mais pour un nombre limité de places encore disponibles, à compter du 1er septembre prochain.

Un mail sera adressé prochainement avec les nouvelles dates pour 2021 (peut-être du 5 au 10 juin, nous attendons le retour des différents hôtels pour cela). Les stages sont également reportés en mars et avril 2021.

Pour l’équipe Zaniroli, la saison sportive 2020 est plus qu’écourtée, elle « devrait » reprendre le 11 novembre avec le report de la TransMaroc, où vous pouvez encore vous inscrire. Puis ce sera 2021 avec le Neige et Glace du 14 au 17 février dont les engagements ouvriront début septembre. Le rallye se déroulera toujours dans le Doubs et le Jura et le charmant village de Malbuisson comme camp de base.

Nous mettrons le site à jour au fur et à mesure, ainqi que nos réseaux sociaux et nous restons à votre disposition et à votre écoute pour tout renseignement dont vous auriez besoin,

Bien à vous toutes et tous et surtout prenez soin de vous et de vos proches

Viviane et Patrick ZANIROLI