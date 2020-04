MAT À TURIN FABRIQUE 25 NOUVELLES STRATOS !

Personne n’a oublié l’inoubliable ‘ bête de rallye’ qu’était dans les années 70, la fantastique Lancia Stratos.

Une voiture de rallye qui survola les épreuves du Championnat du monde des rallyes, triomphant plusieurs années durant, sur les routes des rallyes les plus difficiles et les plus mythiques, du Monte Carlo au Tour de Corse, s’imposant aux mains d’illustres pilotes qui avaient noms, Sandro Munari, Bernard Darniche

UN PEU D’HISTOIRE…SUR CE RETOUR AVEC LA ‘NEW STRATOS’

Les années ont passées mais le mythe demeure…

Né pour la route et créé par Paolo Garella, un ingénieur italien possédant 30 ans d’expérience dans le domaine automobile, la nouvelle Stratos ne sera cependant fabriqué qu’à seulement 25 exemplaires !

Comme son aînée, elle restera donc UNIQUE …

Paolo Garella a occupé des postes de direction technique chez Pininfarina et a travaillé en tant qu’entrepreneur dans le développement de nombreux programmes uniques.

Il a développé et construit plus de 50 voitures uniques, basées sur les modèles les plus prestigieux de notre époque.

Paolo Garella est depuis devenu le fondateur et le PDG de la MAT (Manifattura Automobili Torino) à Rivalta di Torino.

Le design intemporel de la New Stratos, avec ses lignes frappantes et sa carrosserie légère, est déjà bien connu dans le monde entier.

Cette New Stratos est conçue sur la base d’une Ferrari F430 (châssis et moteur)

La New Stratos est une voiture née pour être conduite avec sa tenue de route, le contrôle et la stabilité sur les routes étroites et sinueuses sont l’essence même de cette Supercar qui ne craint pas lorsqu’elle est confrontée à la saleté des routes ou à celles enneigées.

L’intérieur reflète l’esprit de la voiture, essentiel, nu mais classique, une combinaison parfaite de fibre de carbone et de surfaces techniques pour assurer style et sensation sportive.

LE LIEN AVEC LE PASSÉ

Fin 2017, New Stratos GbR a accordé à Manifattura Automobili Torino (MAT) le droit de construire 25 véhicules New Stratos.

La New Stratos a été présentée au Salon international de l’automobile de Genève 2018, en compagnie de la légendaire Lancia Stratos des années 1970.

Paolo Garella, le fondateur de MAT, était on l’a dit, chef de projets spéciaux chez Pininfarina, puis chef de projet pour le développement et la construction de la nouvelle Stratos pour le compte de Michael et Maximilian Stoschek.

FERRARI DIT D’ABORD NON !

Manifattura Automobili Torino a donc finalement obtenu le feu vert de la maison Ferrari, qui initialement avait opposé s…on véto d’un NON catégorique et celui du propriétaire de la marque New Stratos, le collectionneur Michaek Stoschek, fan de rallyes, qui avait été le premier, lui, à commandé cette New Stratos à Pininfarina.

Honte, car la Lancia Stratos était rappelons-le… l’œuvre du concurrent, l’autre célèbre designer transalpin … Bertone !

Stoschek avait préalablemen sacrifié un modèle d’une Ferrari F430 pour lancer son projet de New Stratos. Mais les responsables de la firme au cheval cabré ont vu rouge et le constructeur Italien, on l’a dit, a donc refuser l’idée et bloquer la fabrication d’une nouvelle version de série de la Stratos !

Mais le constructeur Manifattura Automobili Torino, est lui, finalement bien parvenu à obtenir le feu vert de Ferrari et aussi de Stoschek pour fabriquer une petite série mais de 25 exemplaires seulement.

MAT a donné alors naissance à la toute première New Stratos, à boîte de vitesses manuelle.

La New Stratos est fabriquée à l’aide d’une technologie de pointe. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone et possède tous les détails et caractéristiques techniques qui ont distingué le véhicule unique, construction légère, excellent équilibre, maniabilité exceptionnelle et maniabilité précise.

Et son prix, direz-vous ?

… 550.000 € !

Tout de même !

Terminons en ajoutant qu’il existe actuellement en Tchéquie un fabricant qui fabrique, lui, de superbes répliques de l’ancienne Lancia Stratos! Idem en Grande Bretagne avec Hawk Car et Listerbell. Mais le ‘ pape’ de ce bijou se trouve bien à Turin

Et que les vraies, les anciennes, sublimes et toujours performantes anciennes ‘ belles d’antan’ les fabuleuses Stratos continuent de valoriser par leurs présences, les épreuves Historiques, telle le Tour de Corse Historique, qui chaque année accueille plusieurs Stratos d’antan.

Toutes dans un état de conservation, franchement tout à fait exceptionnel, comme le sont celles de Philippe Vandromme ou de Stanislas Machoïr, magnifiques !

Gianpietro CERVONIA

Photos : MAT – HAASE Photos – Jeff THIRY