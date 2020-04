QUAND LA F1 MARCHE SUR LA TÈTE…

Si l’on en croit les rumeurs qui vont bon train ces dernières heures et alors que d’une part l’espace Schengen en Europe semble clôt jusqu’à l’automne d’une part, et que les gouvernements et ou les fédérations sportives d’autre part, les uns après les autres prennent des décisions d’interdire tous les évènements, les ‘financiers de la F1, n’en ont visiblement cure !

Pour ce qui est des interdictions, c’est actuellement le cas et à minima à ce jour 19 avril, pour Grande Bretagne jusqu’à début juillet, pour la France jusqu’à mi-juillet, pour la Belgique et l’Allemagne jusqu’au 1er septembre et visiblement selon Alfredo Soria notre correspondant, de l’Espagne jusqu’à l fin de l’année …

Mais INCROYABLEMENT le petit monde de la Formule 1 semble vouloir à tout prix, faire incroyablement cavalier seul !

Selon ce qui se dit dans les actuelles discussions entre Liberty Media, le propriétaire des GP, les écuries et les promoteurs, il semble que l’idée serait d’organiser des épreuves … à huis clos, avec les pilotes et un minimum de personnel par équipe, avec outre les TEAMS, sur les circuits retenus, la présence des seules équipes de télévision.

L’idée étant essentiellement d’éviter de perdre trop d’argent et de lancer enfin le Championnat du monde de F1 2020… COUTE QUE CIUTE et au plus vite, Liberty Media qui détient les droits commerciaux racheté au grand argentier Bernie Ecclestone, fin 2017, choisissant l’option d’organiser de Grands Prix de F1 sans spectateurs, sans journalistes, sans photographes et ce avec deux courses sur les mêmes circuits retenus…

Mais lesquels ? Car à part le Red Bull Ring en Autriche, personne ne se précipite…

Liberty Media et comme l’indique notre excellent confrère Pierre Van Vliet, se contentant d’empocher la mise, limiter aux seuls droits des télévisions et aux recettes de sponsoring de ses partenaires majeurs dont .

Du coup les TV deviendraient LE média EXCLUSIF, la presse écrite n’étant pas LA bienvenue interdite d’accès et refouler !!!

Mais comme l’explique l’ami Van Vliet, bien des questions subsistent !

A commencer par celle concernant les TV. Quelles équipes TV seront opérationnelles, sachant qu’il y a plusieurs dizaines de chaînes qui dépêchent des centaines de collaborateurs sur les paddocks ?

Et quid des photographes ?

Et comment ceux qui vivent en dehors de l’Espace Shengen feront-t-ils pour y entrer ? Et pour rentrer chez eux?

UBUESQUE…

A titre personnel ayant débuté en F1 il y a 40 ANS, qu’il me soit permis de pousser un vrai ‘COUP DE GUELEQ’ et de m’élever contre ces éventuelles décisions

C’est tout simplement GROTESQUE !

Et où est la notion de sport, de spectacle!

Si ces informations venaient à se confirmer c’est tout simplement ‘A Chier’ A VOMIR….

Et pourquoi pas des courses depuis les usines simplement avec les simulateurs ????

DÉBILE la F1 devient DÉBILE…

Même celui qui lui donné ses lettres de noblesse et fait de simples petits mécaniciens des MILLIARDAIRES, alias Bernie Ecclestone, prône comme pas mal de sponsors et de membres d’équipes, pour une saison blanche !

Simple question de BON SENS!!!

Il me revient à l’esprit ce que j’avais écrit il n’y a pas si longtemps :

La F1 est un cirque qui plante son chapiteau tous les 15 jours ou on veut bien encore casquer à prix d’OR… un spectacle qui n’en est plus UN !

Des GP pour bien des anciens, qui ont connus la BELLE et GRANDE EPOQUE, où une demi-douzaine d’écuries brillaient et triomphaient avec leurs deux pilotes…

Aujourd’hui, l’intérêt de la F1 se limite à la qualification en Q3 et à la Sortie du premier virage…

Gilles GAIGNAULT

Photo : F1

RAPPEL

COUP DE GUEULE …Ras le bol de lire et entendre en permanence… on va relancer bientôt le foot et les GP de F1

Pensons déjà à sauver nos vies, nous nourrir, nos entreprises et nos emplois, please la F1 et le foot actuellement on s’en cogne, ce n’est vraiment pas ou plus INDISPENSABLE à notre quotidien !!!

Qu’on réfléchisse … et pense à LA réalité !!!

Les gens ne se rendent franchement pas compte du drame qui nous attend sur le plan économique et de nos vies à venir… la Dolce Vita … c’était avant car qui va payer la casse ´ ouvrez les yeux avant de penser à des choses qui vont devenir inutiles à la survie !!’

Car pour la très grande majorité c’est bien de cela dont il s’agit … pouvoir continuer d’avoir une vie normale, ordinaire avant de penser aux plaisirs inutiles au quotidien !!!

Tout cela est pathétique et dénote un monde décalé et en dérive… Que le mode économique de la F1, a plusieurs décennies de retard, avec notamment un système de rétribution des équipes particulièrement opaque et qui quand tout se passe bien, permet juste de couvrir des montants tout à fait exorbitants investis par les Teams…

A ce sujet, on pourrait aussi évoquer le prix du plateau déjà surréaliste mais à géométrie variable… Pour le GP de Monaco, c’est GRATIS, pur les ‘ vieux GP Historiques; c’est à ‘la gueule’ du client et pour les ptits nouveaux EXOTIQUES… c’est tout simplement .. PLEIN POT !

Et au fond, si le virtuel avec les jeux électroniques venait à modifier le système et à motiver les jeunes générations… ce qui semble bien se dessiner, alors la F1 des ‘ RÊVEURS’ n’aura plus qu’a.. PLIER LES GAULES !

Ces dirigeants sont nés visiblement avec des œillères et une très forte myopie…

Gilles GAIGNAULT