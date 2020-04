ANDRETTI AUTOSPORT EN EXTREME E

L’Extreme E doit débuter en 2021 et il n’est donc pas concerné par le COVID-19. La futur discipline de rallye-raids a annoncé son calendrier et désormais, elle rempli ses feuilles d’engagement. Andretti Autosport en est le premier concurrent Américain.

Faut-il encore présenter Andretti Autosport ?

En 2001, Michael Andretti, pilote chevronné, alors en fin de carrière, rejoignait l’équipe de CART, le Team Green. Il y était à la fois pilote et copropriétaire de sa voiture.

Deux ans plus tard, Andretti Jr rachetait Green, la renommait Andretti Autosport et déménageait en Indycar. Depuis, outre l’Indycar, Andretti Autosport s’est diversifié : Indy Lights, ALMS, rallycross, Supercars et Formule E.

L’Extreme E qu’il rejoint maintenant en plus de ses autres activités, est une émanation de la Formule E et on y retrouve nombre d’équipes (ABT, HWA, Venturi…) La venue d’Andretti Autosport n’est donc pas surprenante en soit.

Reste qu’hors de la monoplace, Andretti Autosport a toujours été l’associé d’une constructeur. Il a représenté Acura en ALMS, Volkswagen en rallycross, Holden en Supercars et il porte les couleurs de BMW en Formule E.

Si l’équipe se lance en Extreme E, c’est qu’elle possède probablement un accord avec un constructeur. Non pas pour 2021, mais pour 2022. Ainsi, Andretti essuiera les plâtres au préalable.

Reste à savoir quel est le constructeur en question… BMW ? MINI ? Volkswagen ? Rappelons qu’ABT et HWA, sont également soupçonnés d’être des poissons-pilotes de constructeurs.

En attendant, Andretti Autosport recevra ses Odyssey 21 E-SUV à l’automne.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : INDYCAR – ANDRETTI et FORMULE e