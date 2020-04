LE GRAND PRIX DE BELGIQUE DE FORMULE 1 N’AURA PAS LIEU CET ÉTÉ.

La liste des Grands Prix annulés ou reportés ne cessent de grandir et grossir au fil des jours, semaine après semaine…

Ainsi, après l’Australie et Monaco carrément annulés eux, et les GP de Bahreïn, du Vietnam, de Chine, d’ Hollande, d’Espagne, d’Azerbaïdjan et du Canada, tous reportés et en attendant la décision des promoteurs du GP de France, prévu le 28 Juin mais dont on sait déjà pertinemment à la suite de l’allocution du Président Macron, il y a trois jours, interdisant toute réunion et événement jusqu’à la mi juillet à minima qu’il ne se déroulera certainement pas le 28 juin, sa date au calendrier, au tour ce jeudi 16 avril de la Belgique de passer à la trappe

Et pour les mêmes raisons sur décision des autorités du pays, le Gouvernements Belge interdisant à leur tour, tout événement jusqu’au 1er septembre.

Dans la foulé de la décision gouvernementale de Bruxelles, et sans aucune réelle surprise, Vanessa Maes la Directrice générale de Spa Grand Prix, a précisé :

« Tous les scénarios le report, le huis clos ou l’annulation vont être étudiés. Personne aujourd’hui ne peut dire quelle sera la situation dans quatre mois et demi »

Sachant que le coût d’organisation d’une épreuve de F1 revenant à près de vingt millions d’€, il est peu envisageable de se tourner vers un GP à huis clos, qui ne semble nullement être une solution.

La Région Wallonne, qui soutient financièrement l’événement, refusant c’est une évidence de régler la totalité de la facture …

Seule certitude ce jour jeudi 16 avril 2020 pour Vanessa Maes.

« La priorité des priorités absolue reste la santé des Belges et de tous nos spectateurs qui viennent à Spa-Francorchamps »

Dans ces conditions, le Grand Prix de Belgique programmé le week-end du 28 août, n’a aucune chance de s’y dérouler aux dates initialement retenues !

Cela porte à ce jour, jeudi 16 avril 2020, à 11 sur 22 les Grands Prix de Formule 1, annulés ou ‘posponed’ autrement dit ajournés et reportés à la… sin glin glin !

Et on imagine qu’il en ira de même pour le British GP car si pour l’instant toute épreuve de sport mécanique est interdite au Royaume Uni et ce jusqu’au 30 juin à minima, on voit mal la course se dérouler normalement à la date prévue au Calendrier de la FIA.

Rappelons et précisions encore que toute entrée ou sortie de l’Europe de l’Espace Shengen est interdite jusqu’à l’automne !

Décision qui complique aussi la situation…

Finalement malgré les énormes et colossaux intérêts financiers qui prédominent et font finalement vivre la F1, laquelle sans les immenses droits TV ne peut survivre, il est permis de se poser la question de savoir si le Championnat du Monde de F1 2020 resserré sur la fin de l’été et l’automne, a encore une raison d’être…

Qu’il nous soit permis d’en douter !

La F1 est loin, très loin, d’être indispensable à l’oxygène de notre vie, bien compliquée avec ce Coronavirus !

Gilles GAIGNAULT