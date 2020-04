JEAN TODT NE BRIGUERA PAS UN QUATRIÈME MANDAT DE PRÉSIDENT DE LA FIA EN 2021

Le Français Jean Todt vient d’annoncer qu’il allait abandonner et quitter la Présidence de la FIA (Fédération Internationale Automobile) à la fin de son actuel et troisième mandat de quatre ans.

Les statuts actuels de la FIA interdisent en effet au Président de briguer un nouveau quatrième mandat, Jean Todt ne cherchant nullement à les faire modifier

« Même si j’aime ce que je fais et que j’ai encore toujours autant de passion et d’énergie pour mon métier, même s’ils me demandent, je ne ferai pas changer les statuts »

Il serait bon que l’actuel Président de la FFSA (Française du Sport Automobile) le sieur Nicolas Deschaux, ce dernier de plus en plus contesté par les licenciés et qui a, lui, fait scandaleusement et honteusement par son comité directeur de petits marquis qui craignent pour leurs postes et ses avantages, modifier les statuts actuels en leurs faveurs naturellement, lesquels bloquent toute possibilité de faire acte de candidature en prennent acte, et en fasse de même, lui qui est loin, très loin, d’avoir convaincu depuis son arrivée en 2007 !

Celui que dans les couloirs de la FFSA, on nomme simplement ‘ chef’ n’étant que le petit factotum du vrai patron ‘Chef-chef’ son prédécesseur Jacques Régis… LE VRAI TAULIER! qui coule une vie de nabab dans la lointaine Île Maurice!!!

CQFD

Jean Paul CALMUS et Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN