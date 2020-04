VISITE AU MUSÉE ‘RED BULL RACING’ À SALZBOURG…

Créé en 2001, le ‘Hangar-7’ est un Musée Red Bull installé sur l’ Aérodrome de Salzbourg, en Autriche à l’esthétique moderne, mêlant tout à la fois, l’art, la gastronomie, l’aviation et le sports mécaniques, dont la conception de ce magnifique édifice elliptique, mélangeant 1.200 tonnes d’acier et 380 tonnes de verre est dû à l’architecte Volkmar Burgstaller et qui a été inauguré en 2003.

Financé par l’homme d’affaires Autrichien Dietrich Mateschitz, le Propriétaire et Cofondateur de la marque de boissons énergisantes Red Bull, ce musée est également le quartier général des Flying Bulls où sont exposés de nombreux avions et hélicoptères et les voitures monoplaces des écuries Red Bull et Toro Rosso et berlines du Championnat US. de la NASCAR, sans oublier les multiples machines du Moto GP, du Dakar et du Cross mondial, aux couleurs de la firme de Fuschl am See, près de Salzbourg.

On trouve ainsi parmi les monoplaces qui ont offert la gloire à Red Bull, notamment la toute 1e à avoir triomphé en F1, à Monza, lors du Grand Prix d’Italie, le 19 septembre 2008, la Toro Rosso SRT3, avec le pilote Allemand Sebastian Vettel, lequel enlevait sa toute 1e victoire en GP. et ce après avoir la veille décroché déjà la pole position !

Et naturellement aussi, la première F1 aux couleurs Red Bull, sacrée Championne du Monde à l’issue de la Saison 2010 et toujours avec Seb Vettel, la Red Bull RB6-Renault ! Vettel conservant sa couronne quatre années jusqu’en 2013, avec les RB7, RB8 et RB9.

Mais ce qui différencie ce Musée des autres, c’est essentiellement parce que tous les modèles en exposition, les avions, les hélicoptères ou les monoplaces de Formule 1, sont tous en état de voler ou de reprendre la piste et donc toujours en activité et sortent régulièrement par l’immense verrière qui s’ouvre sur les pistes de l’aérodrome.

Précisons encore que ce Hangar-7 à Salzburg, abrite aussi le célèbre restaurant étoilé au guide Michelin, IKARUS, et deux bars et un salon de détente.

Peter SOWL