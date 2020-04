MOTOGP 2020! L’OPTION ZÉRO AVANCE… L’ANNÉE BLANCHE SE DESSINE!!!

Les plus pessimistes d’entre nous pensaient ne voir aucune course où que ce soit en Europe avant septembre, j’avoue avoir moi-même espéré mieux que ça.

Bien sûr, comme d’habitue personne ne sait rien, les scientifiques se bagarrent comme des chiffonniers pour promouvoir telle mesure ou carrément pour la flinguer, parce qu’elle n’est pas passée par les milliards de stades prévus avant son officialisation.

Dans le Sud de La France, on a soigné avec un produit connu depuis des années… plus de mille soignants, quatre ne s’en sont pas sortis par suite de complications cardiaques.

Je ne suis pas scientifique du tout mais je sais compter, entre une mort du virus et quatre chances sur mille d’y rester on choisit quoi ?

Que l’on soit la personne malade ou sa famille?

J’ai vu des médecins opérer des blessés dans le désert avec beaucoup moins de chances de réussite que cela… et ça a marché!

Au fait, on nous a seriné dans un discours pesant comme une enclume que nous étions en guerre.

Quand on est en guerre, on publie le chiffre des victoires, pas celui des morts.

Et justement depuis ce jour, le chiffre des morts a baissé et le nombre d’arrivées en réanimation faiblit, peu, mais faiblit.

Voilà le genre de news que j’attends d’une autorité de guerre…

Mais peu importe, car à supposer, ce qui arrivera de toute façon, que le virus soit enfin battu, les règlements de protections au frontières eux ne changeront pas d’ici un bon moment.

C’est ce qui donne une certaine force au communiqué désespérant de Carmelo Ezpeleta, le promoteur, patron de la DORNA, l’équivalent de LIBERTY MEDIA pour les GP de F1, qui organise le Championnat du Monde du MOTO GP, aujourd’hui, prévoyant une année sans un seul GP…

COMMUNIQUÉ DORNA SPORTS: COURIR EST NOTRE PRIORITE EN 2020 !

« Dorna Sports a souhaité réaffirmer son engagement pour 2020, celui de disputer un maximum de courses.

L’actuelle pandémie de Coronavirus a déjà entraîné un certain nombre de changements au calendrier 2020 du MotoGP, qu’il s’agisse de reports ou de reprogrammations. Compte tenu des incertitudes persistantes, Dorna Sports souhaite en revanche réaffirmer que les courses restent une priorité absolue pour 2020.

Dorna Sports reste d’ailleurs en contact permanent avec la FIM, l’IRTA, MSMA et les promoteurs de chaque Grand Prix, tout en surveillant au plus près l’évolution de la situation. Tous ayant un objectif commun : que la compétition reprenne aussitôt que les conditions le permettront.

Notre but a toujours été et restera d’organiser un maximum de manches durant cette année civile. Toutefois, nous agirons toujours en respectant les consignes de santé et de sécurité émises par les différents gouvernements et autres autorités sanitaires compétentes.

Si cette pandémie continue de paralyser nos vies sur une plus large période et que des restrictions de voyage demeurent, ce n’est qu’en dernier recours que Dorna Sports envisagera de discuter – avec la FIM, l’IRTA et MSMA – l’annulation de cette saison 2020.

Notre objectif n°1 pour le World Superbike WSBK est le même : disputer le plus de rendez-vous dès qu’il le sera possible.

La priorité de tous, c’est de courir, en toute sécurité, et d’offrir à nos fans plus ce qu’ils aiment le plus : des courses motos ! »

Bien sûr que cela fait froid dans le dos.

Même si la région de Wuulan en Chine est en train de reprendre son activité après 3 mois, on doute par exemple qu’elle autorise une arrivée massive de gens venus d’ailleurs et potentiellement infectieux !

Alors oui, la situation peut évoluer, je le répète, depuis des années les scientifiques se battent les uns contre les autres (le vaccin de Pasteur a été dézingué par les plus hautes autorités mondaines, aujourd’hui devenus totalement anonymes alors que Pasteur est connu dans le monde entier !) donc on finira bien par trouver un truc simple pour soigner (le vaccin, lui, est pour beaucoup plus tard) mais ceci ne déclenchera pas le retour rapide des GP.

Enfin, ça c’est vu par les oiseaux de mauvais augure et ce principe de précaution devenu tellement à la mode, je ne crois pas aux miracles ni aux chiffres qui veulent faire peur.

Je crois à la vie, ce qui en effet peut prendre du temps…

Ah au fait, l’Australie évoque le fait d’interdire toute manifestation sportive sur 2021 aussi…

Il est vrai que quand on met huit mois à éteindre un incendie de forêt il faut voir les choses à grande échelle!

Jean Louis BERNARDELLI