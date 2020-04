TOTO WOLFF SE SENT BIEN CHEZ MERCEDES ET Y SERA TOUJOURS EN 2021! PAS DE TRANSFERT VERS ASTON MARTIN

Si l’on en croyait de multiples rumeurs qui laissaient toutes supposer que Toto Wolff le ptron de l’équipe Mercedes AMG, déserterait en fin d’année et rejoindrait la saison prochaine l’écurie Aston Martin actuellement Racing Point et ex Force India, l’homme d’affaires Autrichien, vient lui-même de les démentir !

Dans une interview qu’il vient d’accorder au quotidien Viennois ‘Österreich’, l’Autrichien âgé désormais de 48 ans indique :

« Je suis et je reste le patron de Mercedes ».

Ajoutant et précisant :

« J’adore la F1 et cette équipe. Mais j’ai été surpris par l’attitude de certains au cours de l’inter-saison, l’hiver dernier. Cela pourra jouer dans ma décision mais je suis et je reste le patron de Mercedes Motorsport et rien ne changera dans le court terme. Mon contrat à court-terme est valable jusqu’à la fin de l’année 2020. Nous avons actuellement beaucoup de discussions sur ce que nous souhaitons faire ensemble. «

Avant de conclure :

« Avec ce coronavirus, nous avons maintenant des problèmes autrement plus sérieux à régler, des problèmes humains. Et j’ajouterai que je ne vais pas devenir le futur PDG de l’équipe Aston Martin et je ne compte pas investir non plus».

Voilà qui a le mérite d’être clair et de couper court à toutes futures spéculations….

Peter SOWL

Photo : DAIMLER