MOTOGP 2020 : LA GRILLE DE DÉPART DU GP D’AUTRICHE … VIRTUEL DIMANCHE… AVEC ROSSI !

Bien sûr, c’est du virtuel…

Mais si les Audimat des chaînes qui suivent le MotoGP ont quand même été beaucoup plus bas que sur une course réelle, heureusement d’ailleurs, ça ressemble à du MotoGP et en période de vaches maigres, tout est bon à prendre !

Car lors du premier GP de ce genre, 27 chaînes dont Canal Plus en France, ont repris le signal de la Dorna !

Marc Marquez, qui roulera à nouveau, cette fois sur le circuit du GP d’Autriche, a déjà pronostiqué la victoire de son frère Alex, à nouveau convié dimanche, il avait littéralement pulvérisé la concurrence parce qu’en voulant le rattraper … tout le monde est tombé!

Maverik Vinales est prévu aussi, de même que Fabio Quartararo, très pointu sur ce genre de jeu mais qui s’était accroché avec Vinales au départ lors du GP Virtuel précédent…

Bagnaia qui a superbement roulé sera aussi de la fête Autrichienne…

Et puis il y aura des nouveaux, les pilotes Ducati d’abord avec Petrucci et Pirro, avec Tito Rabat – le coéquipier de Johan Zarco chez Ducati Avintia et Nakagami.

Bien sûr – théoriquement- la super nouvelle est que Valentino Rossi a accepté de participer à ce GP virtuel.

On imagine qu’un mec de 40 piges n’est pas vraiment dans la génération jeux en ligne, c’est donc tout à son honneur d’avoir accepté le match.

J’imagine quand même, tel que je le connais, qu’il s’entraîne comme un fou, ses jeunes potes de l’Academy 46, lui donnant des conseils par liaison WhatsApp.

Même programme que lors de la course précédente, qui commence à 15 heures, 5 minutes de qualif puis la course sur six tours.

Excellente façon de déconfiner un triste dimanche…

Bienvenue amigos !

Jean Louis BERNARDELLI

Illustrations: MotoGP

Le plateau du GP d’Autriche qui n’est pas en Autriche car virtuel

– Repsol Honda Team : Marc Márquez, Alex Márquez

– Ducati Team : Danilo Petrucci, Michele Pirro

– Monster Energy Yamaha MotoGP : Valentino Rossi, Maverick Viñales

– Petronas Yamaha SRT : Fabio Quartararo

– Pramac Racing : Francesco Bagnaia

– LCR Honda Idemitsu : Takaaki Nakagami

– Reale Avintia Racing : Tito Rabat