LE GRAND PRIX DU CANADA DE F1 LUI AUSSI REPORTÉ…

Le Grand Prix du Canada, prévu mi-juin, est à son tour reporté.

Ce qui porte à 9 sur les 22 initialement prévus au calendrier de la saison 2020, le nombre de GP soit carrément annulés, comme l’Australie ou Monaco, soit reportés, tels le Qatar, le Vietnam, la Chine, la Hollande, l’Espagne, l’Azerbaïdjan et maintenant Montréal !

Et de neuf… Le Grand Prix du Canada rejoint ce mardi soir 7 avril, la déjà longue liste des épreuves annulées ou reportées et à ce jour, nul ne sait et ne peut prédire quand les monoplaces de GP F1 reprendront la piste.

En tout cas, ce ne sera pas au Canada sur le Circuit Gilles-Villeneuve, situé sur l’île Notre-Dame à Montréal.

Les organisateurs indiquant :

« Nous aurions été très honorés d’organiser la toute première manche du Championnat du monde de Formule 1 2020, mais nous avons ce mardi 7avril, le regret d’annoncer à notre tour, le report du Formula 1 Grand Prix du Canada 2020 prévu pour les 12, 13 et 14 juin prochain. Au cours du dernier mois, nous avons été en liaison permanente avec des membres de la Formule 1 ainsi que des représentants de la ville de Montréal, du Tourisme de Montréal et des paliers des gouvernements provincial et fédéral et nous avons entendu les directives émises par les officiels de la santé publique. En conséquence directe avec la pandémie de COVID-19, nous nous conformons aux recommandations des experts en autorité. »

Reste maintenant à savoir quand débutera cette saison 2020 en F2 et quel sera la suite…

En effet avec l’annulation ou le report des neuf premiers Grands Prix de la saison, c’est dorénavant le Grand Prix de France, qui est le prochain au calendrier chamboulé.

Course programmée sur le Circuit Paul-Ricard au Castellet, le week-end du 28 juin !

Sauf que eu égard à la situation dramatique du Coronavirus qui ne s’arrange pas en France, bien au contraire et qui ces deux derniers jours s’est encore un peu plus dégradé et aggravé, avec des chiffres inquiétants plus qu’alarmants, les pires, avec respectivement 1427 morts ces dernières 24 Heures et 833 la veille, ce GP de France a très sincèrement très peu de chances d’avoir lieu, car il parait peu probable, pour ne pas écrire impensable que les pouvoirs publics, l’autorisent.

Le rendez-vous suivant est celui prévu en Autriche le 5 juillet au Red Bull Ring, puis à Silverstone mi-juillet le 19, mais là encore avec l’état des lieux outre-manche qui ne cesse de s’aggraver, il y a franchement aucune chance que le British GP puisse se dérouler.

Sachant que la Fédération Britannique a interdit pour le moment, toutes les compétitions jusqu’à fin juin…

Ensuite, on en arriverait le 2 août au GP de Hongrie initialement la 13éme manche !

Bref, comme on le constate indépendamment du drame humain alarmant, qui s’intéressera encore aux événements sportifs, entre les TV et leurs annonceurs indispensables et le public ?

ACTUELLEMENT LE BUT, L’OBJECTIF, C’EST D’ABORD DE RESTER EN VIE… PUIS DE RELANCER L’ECONOMIE MONDIALE !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN- Edgar BELLEC -Jeff THIRY