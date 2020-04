EWC 2019/2020, ENDURANCE MOTO MONDIALE 2019/2020 : UN BOL D’OR DOUBLE ET C’EST GÉNIAL !

Les organisateurs du mondial d’endurance moto (Eurosports Events et la FIM) sont comme les autres, ils déplacent des pions sur l’échiquier de l’avenir sans savoir où sont ceux de l’adversaire, combat très inégal mais où forcément la vie va gagner, on ne sait juste pas quand…

Comme les Huit Heures d’Oscherleben sont annulées (prévues le 6 juin en Allemagne), il a fallu ajouter une date au calendrier et la finale de la saison 2019/2020 se fera donc au Bol d’Or, là où elle a commencé l’an dernier.

Comme quoi la crise peut avoir des résultats positifs, j’ai appelé les gens du Bol d’Or pour vérifier mes hypothèses, d’abord au Bol on est très content d’être finale du mondial et aussi finale de la saison suivante, la 2020/2021, qui commencera à Sepang et se terminera au Bol d’Or !

Bref deux finales sur deux ans, chez Larivière c’est bonheur.

Il faut ajouter que du coup, Suzuka n’est plus la finale et perd son statut privilégié de coefficient des points multipliés par 1,5.

Par ailleurs, terminer une saison d’endurance sur une vraie course d’endurance est une vraie belle solution.

Parce que Suzuka est une course géniale, mais beaucoup plus un sprint de huit heures qu’une couse d’endurance !

Les teams officiels qui roulent avec des pilotes de mondial WSBK sur des motos à électronique libre, engagés pour cette seule course, se réservaient au moins les 5 premières places et les vrais teams du mondial y étaient inexistants.

Donc la deuxième bonne nouvelle est que le Bol sera deux fois finale du mondial, Suzuka perdant aussi ce privilège en 2021.

Suzuka ? On imagine que cette épreuve n’a pas dû perdre son statut privilégié de bon cœur, le problème numéro un n’est d’ailleurs plus le mondial mais de savoir sir la course 2020 pourra être organisée…

C’est en juillet, il est clair que les restrictions de passages de frontières seront levées tardivement (on ne sait rien non plus sur ce point, on remplit donc des cases que l’on efface le lendemain) et qu’en conséquence l’épreuve risque de devenir une course japo-japonaise !

Qui sera intéressante aussi, les motos d’usine existeront mais les pilotes de niveau mondial qui roulent dessus ne pourront peut-être pas quitter leurs pays…

Bref, c’est le bazar, il faut s’y faire mais je l’ai dit, du maelström peuvent parfois sortir des bonnes nouvelles.

Bon, Oschersleben on s’en passera la course était belle mais avec peu d’équipages.

Tiens au fait, j’ai aussi appris que dans deux jours, la mesure est prévue en conseil des ministres, les grands événements sportifs annulés n’auront plus l’obligation de rembourser les billets déjà achetés mais de donner un avoir du même montant sur les courses à venir…

Donc, même si le foot par exemple est prêt à jouer sans public pour garder les droits TV, ce genre d’arrangement de ne courir que devant les caméras n’est pas le « fun » des sports mécaniques.

Et les spectateurs ne perdront pas leur argent mais seulement, comme nous tous, un peu voire beaucoup de temps…

Bon, il y aura quand même un gros problème pour les teams du mondial cette année, qui vont se coller deux courses de 24 heures en trois semaines.

J’ai appelé Christophe Guyot qui certes ne court plus en endurance mais l’a fait très longtemps.

Qui me dit d’abord que si l’on peut courir ces deux épreuves, même à trois semaines l’une de l’autre, c’est une super bonne nouvelle!

Ensuite il se souvient qu’en 2002, 2003 et 2004, il y avait dix courses dans la saison dont une série insensée, les 24 Heures de Spa, 15 jours plus tard les Huit Heures de Suzuka et la semaine suivante les 24 Heures d’Oschersleben!

Donc les courses rapprochées de 24 heures ça s’est déjà fait.

En revanche, le problème sera de gérer les bénévoles (jusqu’à 50% en écuries officielles, 90% en écuries privées) qui auparavant avaient fait ces enchaînements de courses sur des semaines juillet août donc en période de vacance, là on va être en septembre la musique n’est plus la même!

Enfin problème financier, l’endurance aujourd’hui coûte horriblement cher et si les teams officiels s’en fichent, pour les privés ça va faire mal!

Par exemple, un train de pneus coûte 300 euro et il en faut trente à trente cinq par week end…

Autrement dit un budget par course de 10 000 euro juste pour les pneus!

Enfin bon, la bonne nouvelle reste que le championnat EWC n’est pas à priori dézingué comme la F1 ou le MotoGP!

Jean Louis BERNARDELLI