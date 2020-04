ENDURO DU TOUQUET : LA MORT DE BERNARD BAUDOUX, MONSIEUR « ENDUROPALE » DE 2005 A 2015.

C’est Jacques Bolle, le président de la FFM lui-même qui m’a appelé pour m’informer de la disparition de Bernard Baudoux, responsable de la course dite Enduropale, sur la plage du Touquet de 2005 à 2015, année où il avait laissé les clés de la course à David Hauquier.

En fait, si j’ai suivi avec passion l’enduro du Touquet, c’est au début, à la grande époque, quand Thierry Sabine, responsable de la com de la ville du Touquet, avait proposé au maire, Léonce Deprez, d’organiser une épreuve de masse sur la plage et dans les dunes à une époque où la station était vide !

Il avait eu cette idée en regardant un reportage sur la course américaine de masse d’Elsinore, en Californie.

Course que l’on voit dans le film culte « On any Sunday » avec Steve McQueen et son ami Malcolm Smith.

Léonce Deprez a foncé (grâce à lui le Touquet sera surnommé la ville des quatre saisons) l’épreuve a commencé en 1975, avec un peu moins de 300 pilotes au départ.

Puis elle est devenue un must mondial, 1000 concurrents, 300 000 spectateurs et les commerçants du Touquet de se sont aperçus que ça devenait le jour le plus rentable de leur année.

C’est aussi devenu un événement très mondain, la ville privatisait l’hôtel Wesminster, superbe endroit très « Belle Époque », où se retrouvaient les journalistes qui couvraient l’événement mais aussi les red chefs des plus grands journaux, même non sportifs, bref la course était superbe et la cadre tout à fait « in ».

Puis en 2005, la mode se met à l’écologie, la course se déroule seulement sur la plage, finies les dunes qui faisaient le charme et l’enfer de cette course où tous les journalistes de l’époque ont roulé. (Dont Gilles Gaignault, le boss d’Autonewsinfo et ma pomme !)

On ne roulait pas d’ailleurs sur les dunes mais les creux, ce sont les spectateurs qui en effet détruisaient un peu la maigre flore du coin.

Donc la municipalité veut arrêter l’Enduro du Touquet (Léonce Deprez n’en est plus maire depuis 1995) c’est alors la FFM qui monte au créneau et organise l’événement en direct…

Et qui sauve ce qui est aujourd’hui encore la plus grande épreuve tout terrain d’Europe.

C’est là qu’intervient Bernard Baudoux, qui devient responsable de l’épreuve, de 2005 à 2015, rebaptisée Enduropale (colossal jeu de mots, on est sur la côte d’opale, ouaf !).

Mais il réinvente et enrichit le concept, en créant le Quaduropale (720 engagés en 2020 !) l’Enduropale junior, l’Enduropale Espoirs.

Ci-dessous une très belle photo de ce sauveur du Touquet (avec la FFM) que j’emprunte à nos amis de la Voix du Nord, qui suivent l’événement depuis quarante ans!

En 2015, c’est la première épreuve de l’Enduropale vintage, lors de cette première on avait vu rouler un paquet d’anciens vainqueurs du Touquet, Arnaud Demeester, Kees van der Ven, Gilles Francru, Jean-Paul Mingels, Eric Geboers, Adrien van Beveren, Daniel Péan, Yann Guédard, Gérald Delepine, Jérôme Belval, David Hauquier, Jean-Claude Moussé, Thierry Béthys, Mickaël Pichon ou Steve Ramon.

En 2015 Bernard Baudoux passe le témoin à David Hauquier, on l’a vu venir regarder l’épreuve jusque cet hiver 2020 où cependant ses amis l’avaient trouvé très fatigué et amaigri.

Il est mort d’un cancer quelques mois plus tard. Il avait 74 ans.

Jean Louis BERNARDELLI