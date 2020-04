UN PEU D’HISTOIRE ‘AUTO’ AVEC CELLE DE L’INCROYABLE PISTE DE LINGOTTO, AU CŒUR DE TURIN !

En ces périodes de confinement obligatoire et pour cause du coronavirus, place au temps de lire, de se cultiver, de découvrir et apprendre

et de se remémorer un peu l’histoire de notre passion pour l’Automobile.

AUJOURD’HUI, ÉVOQUONS CELLE DE L’INCROYABLE PISTE D’ESSAIS DE LINGOTTO !

Le Site FIAT du Lingotto qui se trouve naturellement au cœur de la Ville de Turin, a été l’un des principaux Sites industriels de la maison Piémontaise FIAT qui signifie Fabbrica Italiana Automobili Torino, soit Fabrication Italienne des Automobiles Turinoise.

Lequel, situé dans le Quartier de Nizza Millefonti, au Sud-Est de Turin, abrite toujours le Siège et les Bureaux du constructeur Italien et de nos jours un ensemble comprenant entre autres, un Palais des Congrès et un Hôtel.

L’usine FIAT du Lingotto, a été conçue et construite, à partir de 1915, par l’Architecte-Ingénieur Giacomo Mattè Trucco et son équipe comprenant notamment, Francesco Cartasegna et Vittorio Bonadè Bottino.

Les travaux débutèrent en 1916 et l’usine comportait cinq étages.

Elle fut inaugurée en grande pompe en 1923 en présence du roi d’Italie. Les travaux d’extension se poursuivirent jusqu’en 1930.

L’usine comprenait deux corps de bâtiments longitudinaux, destinés à la production des automobiles.

À chaque extrémité, FIAT ajouta, entre 1923 et 1926, deux rampes hélicoïdales.

Cela permettait ainsi aux voitures de pouvoir passer directement du rez-de-chaussée à la piste d’essais, astucieusement installée carrément sur le toit de l’usine et composée de deux parties rectilignes de 400 mètres et de deux courbes paraboliques inclinées.

Le bâtiment des bureaux, destiné à la direction Fiat de l’époque et abritait également les services administratifs, la cantine du personnel et d’autres services, était situé lui devant l’usine, et fut conçu en 1926.

De cet imposant site industriel des dizaines de modèles d’automobiles sont sortis des chaînes de fabrication comme les Fiat Torpedo, Fiat 508 Balilla et la plus célèbre d’entre elles, l’inoubliable petite Fiat 500 Topolino. (Mickey Mouse de Walt Disney)

La fabrication, a finalement été stoppée dans l’usine en 1982, le dernier modèle fabriqué étant la Lancia Delta.

À retenir encore que le Président de FIAT est John Elkann, un petit-fils de Gianni Agnelli,

Et qu’en juin 2009, FIAT devient le principal actionnaire de l’américain CHRYSLER.

Le devenant ensuite à 100 %, le 1er janvier 2014. FIAT Group Automobiles devient alors FCA. (FIAT -CHRYSLER Automobiles).

Gilles GAIGNAULT

Photos : Archives FIAT