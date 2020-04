LE ‘RALLYE D’ANTIBES’ EST REPORTÉ APRÈS L’ÉTÉ.

Sans grande surprise, les Organisateurs du ‘Rallye d’Antibes’, Gilbert Giraud, Président de l’ASA. d’Antibes, Bernard Demeuzois, Président de la Commission Plénière des Rallyes FFSA. et Marc Fossoud, Adjoint du Service des Sports de la Ville d’Antibes, annoncent le report de l’épreuve mais sans fournir de date possible, se contentant d’évoquer «Au second Semestre !»

Le Communiqué :

« Au vu de l’avancée du confinement et des nouvelles peu rassurantes du Gouvernement français, le Comité d’Organisation du 55ème Rallye Antibes Côte d’Azur a pris décision en accord avec ses instances fédérales, ses collectivités territoriales et ses partenaires de déplacer son édition du mois de mai au second semestre ! »

Rappelons qu’il y a quelques jours, le ‘Charbo’ avait, lui été annulé… 72ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône, deuxième manche du Championnat de France, prévue du 23 au 25 avril.

Annonce faite par l’Association Automobile du Rhône :

« Suite aux lourds événements qui frappent l’ensemble de la population, le Comité Directeur de l’ASA. du Rhône a décidé de ne pas organiser la 72 ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône. Malgré les nombreux investissements déjà mis en œuvre, nous estimons que l’annulation de cette épreuve, bien que douloureuse pour tous les bénévoles qui y travaillent depuis 6 mois, est une sage décision. »

Reste une question, le Championnat de France des Rallyes aurait-il bien lieu ?

Car si le Rallye du Touquet, manche d’ouverture s’est bien déroulé, on voit mal la suite… après le ‘Charbo’, car il se murmure que le Rouergue prévu, lui, en juillet serait annulé !