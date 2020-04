MOTOGP 2020 : DORNA, DES SOUS, DES SOUS ! 4,5 MILLIONS D’EURO POUR LES TEAMS PRIVÉS…

On savait depuis quelques jours qu’Hervé Poncharal, patron de l’IRTA, l’association des teams, négociait avec Dorna et ses actionnaires majoritaires, Bridgepoint et Canada Public Pension Investments une contrepartie financière.

Pour compenser les GP qui n’ont pas eu lieu et les pertes financières de ces teams qui ne gagnent de l’argent que lorsqu’ils roulent !

La somme proposée aux teams est estimée à 250 000 euro par mois (pendant trois mois, avril, mai, juin) et sera augmentée d’autant si l’arrêt des GP se prolonge.

Six teams de la cylindrée MotoGP bénéficient de cette aide, Gresini/Aprilia, Petronas/Yamaha (le team de Fabio Quartararo), LCR/Honda (Photo d’ouverture) Pramac/Ducati, Avintia/Ducati (le team dans lequel roule Zarco) et Tech3/KTM, le team dirigé par Hervé Poncharal.

En ce qui concerne les cylindrées Moto2 et Moto3, chaque team a déjà reçu 25 000 euro par pilote et il est prévu d’augmenter cette somme à l’avenir.

Le communiqué de Dorna ne donne évidemment pas ces chiffres, mais dans ce milieu, en cherchant un peu on finit souvent par tout savoir, en tout cas en ce qui concerne le pognon…

Le com de Dorna…

Covid-19 : Des mesures de soutien financier aux équipes

L’actuelle pandémie affecte de nombreuses personnes, industries et disciplines à travers le monde, dont le MotoGP.

Avec l’accord de la FIM et l’engagement total des actionnaires de Bridgepoint Capital et CPP Investments, Dorna Sports est fière de pouvoir assurer un soutien, dans ces moments difficiles, auprès des équipes indépendantes de la catégorie reine, mais aussi vis-à-vis des teams Moto2 et Moto3.

Par l’intermédiaire de l’IRTA, les structures indépendantes du MotoGP™ recevront une importante avance de paiement durant les mois d’avril, mai et juin, que les activités aient repris ou non et ce de telle sorte à garantir leur bien-être économique et leur avenir.

Par ailleurs, l’IRTA a déjà effectué des paiements à tous les teams Moto2 et Moto3 pour les aider à affronter au mieux la situation que nous traversons. D’autres mesures pour ces deux grilles seront envisagées en temps voulu.

Comme indiqué préalablement, Dorna Sports travaille dur pour que cette crise n’ait pour seule conséquence qu’un calendrier modifié.

Ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les teams privés, privés surtout de financement en ce moment…

Mais qui est juste une compensation, qui aidera les teams à avoir un peu de trésorerie, on est loin de compenser les pertes actuelles en totalité.

Il ne s’agit évidemment pas de générosité, nous sommes avec ces actionnaires de Dorna dans le système économique le plus cruel, celui des fonds de pension. Mais on pense aussi à préserver les acteurs de ce qui est d’un rendement phénoménal hors temps de crise, ce qui vaut bien un coup de pouce pour ne pas trouver de grilles de départs vides à la reprise…

Jean Louis BERNARDELLI