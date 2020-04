EN PLEIN CORONAVIRUS… L’IDÉE LOUFOQUE DU DR. MARKO CHEZ RED BULL : INFECTER SES PILOTES !

Décidément la boisson énergisante RED BULL ne fait apparemment pas qu’étancher la soif !

A la suite d’un entretien accordé à la Chaîne TV Autrichienne ORF, tout récemment, le Dr. Helmut MARKO, l’éminence grise du Team RED BULL Racing et ‘bras droit armé’ du grand Patron Dieter MATESCHITZ, le Roi des canettes à l’effigie du taureau ailé propriétaire également de l’écurie ALPHA TAURI, faut croire que les bulles peuvent aussi monter à la tête…

En effet dans cette interview le Dr. en Droit (heureusement), Helmut MARKO a déclaré sans froncer les sourcils… qu’il avait à un moment développé l’idée de contaminer volontairement ses pilotes, Max VERSTAPPEN, Alex ALBON chez RED BULL RACING et Pierre GASLY ainsi que Daniil KVYAT chez ALPHA TAURI au Coronavirus et ce afin qu’ils développent leur propre immunité et être de la sorte blindés pour débuter la Saison de F1.

INCROYABLE MAIS VRAI…

Quelque part, cela rappelle un peu une période triste de notre histoire…

D’ailleurs suite à cette déclaration, le présentateur de l’émission, a failli en avaler son micro !

Époustouflant en effet d’entendre de tels propos venant d’un supposé sage expérimenté aux multiples facettes, il est vrai de nos jours… âgé de bientôt 77 ans – il est né le 27. Avril 1943 à Graz en Autriche – et réputé comme dénicheur de talents, d’où sa fonction de responsable de la filière RED BULL et de Directeur chez RED BULL Racing.

Alors qu’a t’il déclaré lors de l’entretien ?

«L’idée était de rassembler les pilotes dans un camp d’entrainement avec assistance mentale et physique en étant confinés et ainsi permettre au Covid-19 de se propager parmi eux ».

Ajoutant cependant :

«Mon idée n’a cependant pas trouvé d’écho au sein du management.»

Précisant encore :

« J’ai personnellement suspecté d’avoir été atteint de cette pandémie en février, où j’ai été victime d’un gros rhume accompagné d’une forte toux et d’un peu de fièvre, un mal-être que j’ai trouvé anormalement long comparé à une grippe habituelle. Ce qui me fait penser maintenant que j’ai pu être contaminé à cette période par le Covid-19, et qui m’incite maintenant à demander que l’on me fasse rapidement un test pour être renseigné. »

Ou… rassuré ?

On rappellera encore que lors du week-end du 15 mars à Melbourne, où devait se dérouler le 1er GP. de la Saison et finalement annulé après la mise en quarantaine des mécanos du Team Mc LAREN, l’équipe RED BULL faisait partie, des quelques rares écuries, à vouloir malgré tout disputer le GP. à tout prix, prouvant dès lors le surréalisme qui y règne,, malgré la gravité de la situation.

À ce moment, les dirigeants du Team Autrichien manifestement ne semblaient pas encore conscients de l’ampleur de la pandémie, tout comme d’ailleurs la très huppée station de Ski d’ISCHGL, située au Tyrol du Sud Autrichien, non loin de l’Allemagne, du Lichtenstein, de la Suisse et de l’Italie et accusée aujourd’hui de toutes parts, d’avoir été dès le début du mois de mars, en quelque sorte, une rampe de lancement de nombreux foyers infectieux à travers l’Europe, tout simplement parce que dans les nombreux bars d’après ski, on a pris aucune mesure dans le simple but de sauver la Saison de Sports d’Hiver !

À croire que certains ne savent toujours pas différencier réalité et Science-Fiction….

Manfred GIET