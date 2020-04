LES USINES FORD EN EUROPE FERMÉES AU MOINS JUSQU’AU 4 MAI!

Ford prolonge la suspension de sa production européenne au moins jusqu’au 4 mai et poursuit ses efforts pour lutter contre la propagation du Covid-19

Stuart Rowley, Président de Ford Europe, nous explique :

« Il est important que nous donnions à nos employés le plus de clarté possible sur la durée probable de la situation actuelle. Nous espérons que la situation s’améliorera au cours du mois à venir ; nos plans de reprise de l’activité continueront toutefois d’être guidés par les conditions en vigueur et les orientations des gouvernements de chaque pays ».

Ford annonce aujourd’hui vendredi 3 avril 2020, la prolongation de la suspension temporaire de sa production de véhicules et de moteurs dans la plupart de ses sites de fabrication européens et elle devrait au moins jusqu’au 4 mai !

Cette annonce fait suite à la suspension temporaire de la production annoncée le 19 mars sur les principaux sites de fabrication de Ford en Europe (Saarlouis et Cologne en Allemagne, Valence en Espagne et Craiova en Roumanie), la production étant également arrêtée dans les usines de fabrication de moteurs de Bridgend et Dagenham au Royaume-Uni depuis le 23 mars. Les activités de l’entreprise à Valence, en Espagne, resteront suspendues au moins jusqu’au 27 avril.

Les plans de redémarrage de la production des usines Ford dépendent fortement de la situation pandémique dans les semaines à venir, des restrictions nationales en vigueur à ce moment-là, des contraintes des fournisseurs et de la capacité de notre réseau de concessionnaires à fonctionner.

Le plan de « retour au travail » de l’entreprise comprendra également des mesures appropriées sur la distanciation sociale et d’autres protocoles de santé et de sécurité pour protéger ses employés.

L’aménagement du travail actuellement en vigueur pour les employés qui soutiennent les activités de production, ainsi que pour ceux qui continuent à jouer un rôle essentiel sur des sites non manufacturiers et qui travaillent à distance, seront maintenus.

Des actions dans toute l’Europe pour soutenir la réduction de la propagation du virus

Parallèlement, Ford et ses employés participent à de nombreuses actions dans toute l’Europe pour contribuer à réduire la propagation du coronavirus (COVID-19) en soutenant des initiatives nationales axées sur l’aide associative.

Ces actions vont de la fabrication d’équipements médicaux tels que des masques et des respirateurs à la mise à disposition de lits de camp pour le personnel de santé, en passant par le prêt de véhicules destinés à un certain nombre d’usages, notamment la distribution de services médicaux essentiels, la livraison de nourriture et les transports d’urgence.

L’entreprise s’associe également à diverses ONG, organisations et associations caritatives pour apporter un soutien local dans toute l’Europe.

Le Ford Fund a annoncé cette semaine une nouvelle initiative mondiale visant à mutualiser les dons des employés de Ford et à en faire bénéficier les organisations caritatives sur six pays européens.

Outre la suspension de ses sites de production, la plupart des autres activités de Ford en Europe ont été interrompues à l’heure actuelle, à l’exception d’un petit nombre d’activités essentielles pour l’entreprise.

Des informations supplémentaires sur les plans de redémarrage de la production seront communiquées au fur et à mesure.

François LEROUX

Photo : FORD