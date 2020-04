LA BELLE HISTOIRE DE L’AVENTURE DE XAVIER FEUILLÉE ET DE ‘321 PERFORM’.

Xavier Feuillée, 43 ans, un ancien pilote de Motocross et Supercross pendant une bonne quinzaine d’années, suivant parallèlement des études, en licence en thermodynamique et mécanique des fluides, est l’homme qui a créé 321 Perform, le centre d’entraînement ‘dans le vent’, entré à 16 ans à l’Université de Sciences pour les plus longues et interminables années de sa vie !

Il nous explique :

« Ma passion était le pilotage et entraînement, mais pas vraiment les éprouvettes. Mais dans ma famille, il fallait faire des études de science, mon frère en avait fait pendant 15 ans ! »

Avant d’enchaîner :

« J’ai eu peur de travailler que dans un laboratoire et de passer à côté de mes vraies passions, l’aventure humaine, les défis, l’optimisation de la performance, la compétition et le pilotage. Alors à 22 ans, je choisis d’arrêter les études de science et d’aller vers celles de l’entraînement. Mes parents désapprouvent, me disent qu’il n’y aura pas d’avenir dans la préparation physique et mentale. Et qu’il n’existe à cette heure que des professeurs de sport scolaire ou des entraîneurs techniques d’une discipline bien ciblée, mais que de proposer ses services pour entraîner physiquement et mentalement des pilotes, cela n’existe pas et ne marchera pas. Mais, néanmoins, je désobéis. »

Et Xavier poursuit :

«Peu importe, je souscris un emprunt étudiant et finance mes premières études en sauvetage aquatique, puis entraîne au TOEC. et passe des Brevets d’État MJS. deuxième degré en Natation pour devenir entraîneur des nageurs Olympiques à Toulouse pendant 6 ans aux cotés des entraîneurs nationaux. J’étais payé en défraiement et ne gagnais pas ma vie. Ma passion restait orientée vers les sports mécaniques, la natation était super pour apprendre la physiologie de l’effort, les sensations de la main… mais ce n’était pas ma passion première. Malgré une offre incroyable de poste officiel de préparateur physique pour les nageurs Olympiques et bien rémunéré et payé ce coup-ci , je refuse et poursuis mes études financées en étant sauveteur l’été. »

Il précise :

« Modules de kiné, préparation physique de sportifs de haut niveau à Montpellier et vie en caravane lors des inondations en plein hiver. Je sors en tout cas ‘major’ de promotion, alors on me propose un poste de préparateur physique à Montpellier pour le Rugby, place réservée au ‘major et je refuse, une autre à Lyon en foot à 9.000 € par mois et je refuse encore, pour aller entraîner des pilotes en Mondial de Motocross… Erreur et folie de jeunesse ! Études encore, psycho, cognisciences … »

Xavier nous indique encore :

«Déboire pendant 3 ans à vivre dans un petit fourgon et travailler dedans aussi, ne se nourrir qu’une fois par jour, par manque d’argent mais serpenter les routes et les stades pour coacher et me faire connaître. Il me semblait qu’il manquait plein de dimensions à l’entraînement de l’époque. Qu’il fallait envisager l’humain comme un tout indissociable car chaque partie ‘‘inter-agissait ». Un entraînement à l’approche holistique, voilà ce que je souhaitais développer. Mettre l’humain en équation pour en maîtriser certains ingrédients indispensables à la pratique du pilotage, et booster les composantes déterminantes à l’expression de la performance… Recherche sur les fonctions de l’attention et travail bénévole pour faire connaître ma méthode. Galère à nouveau pendant 3 ans… rouler la nuit, travailler le jour et mes petites réserves financières qui s’amenuisent …»

EUREKA. J’AI TROUVÉ !

Jusqu’à ce qu’un jour de balade en campagne avec mon frère, on découvre une vielle école en pierre abandonnée dans la forêt et en partie écroulée. Je demande à mon frère, lui qui ‘’travaillait sérieusement‘’ de faire un emprunt pour acheter l’école et avoir des sous pour acheter de quoi la retaper. Il le fait. La journée, je travaille en coaching et la nuit je retape l’école et en 5 ans, la voilà magnifique de pierres et de bois, vieilles tomettes à l’intérieur… On la revend à des Anglais à une époque un peu folle où ils étaient épris de belles demeures dans le Sud de la France. »

Le frère de Xavier Feuillée, garde les ¾ du bénéfice et comme convenu, lui verse le reste. Avec cet argent, il achète du matériel, fait grandir sa petite entreprise, poursuit des études et se présente chez ‘Rallye Jeune’.

Il explique :

« Je suis embauché mais ‘gratos’ encore ! Mais en échange que je puisse travailler avec ma méthode librement. Et travaille de suite pour Sébastien Ogier qui vient d’être détecté et me donne une pleine confiance d’emblée de jeu. Il progresse vite, très vite et les autres pilotes semblent bien aller aussi. Peugeot me confie donc le Projet 908 en Endurance, puis Porsche en Endurance en GT et c’est la suite d’une très belle aventure mais cette fois rémunérée.»

Avec une panoplie de pilotes confirmés, tels Soheil Ayari , Raymond Narac, Patrick Pilet… lesquels seront parmi ses premiers pilotes !

Cinq ans plus tard en 2011, il a assez d’argent pour acheter un bâtiment et construire la sàrl. 321 PERFORM. Et, il reverse son salaire à son premier salarié pour passer un cap. Retour donc sans salaire mais en pleine phase de croissance…

Il nous lâche :

«J’ai alors choisi Font Romeu dans les Pyrénées, à l’air pur, cadre et activités de montagne, 330 jours de soleil par an, pas d’humidité (25 à 65% seulement), faisait que le site semblait franchement idéal pour le développement des globules rouges. On y récupère trois fois et demi plus vite en énergie que sur une autre station à altitude équivalente, car pas d’humidité. Ce qui fait de Font Romeu encore à l’heure actuelle, le plus gros spot d’entraînement Européen en altitude. «

Il est vrai que 42 médaillés Olympiques se sont préparés à Font Romeu, lors des dernières Olympiades. Tous les sports et toutes les disciplines y sont représentés.

Xavier indique :

« Au début, je n’ai qu’à développer ma partie laboratoire et des machines spécialisées pour les pilotes automobiles, le terrain de jeu est immense, là-bas ! »

Aujourd’hui au printemps 2020, 321 Perform propose et offre 1.500 m2 de machines spéciales et scientifiques, personnalisées pour les pilotes, en grandes parties innovantes et uniques. Il dispose d’un sport-étude où on peut héberger les pilotes et les restaurer dans un cadre magique. Ils disposent tous d’un enseignement scolaire reconnu par le MEN. et s’entraînent tous les jours mentalement ou physiquement.

Xavier indique encore :

« Parce que jouer de malchance est déjà une faute professionnelle pour un pilote, on travaille au centre autour de beaucoup de qualités différentes : vision et perception, gestion de la pression et des émotions, construction spatiale pour plus de précision dans les trajectoires, stratégie de regard, développement de l’adresse, des réflexes, de concentration sous pression, la nutrition, le sommeil, le travail d’optimisation des qualités mentales, le ressenti du grip, du stock d’énergie, le couple musculaire, la prévention de traumatisme, la technique en simulateur… »

On fait de la détection pour des Constructeurs en F1 et autres disciplines et chez 321 Perform, on y forme les jeunes depuis le Karting jusqu’ à la F1, comme Esteban Ocon ou Alexander Albon par exemple et Pascal Wherlein.

Autre star qui fréquente Font Romeu, Sébastien Ogier, on l’entraîne depuis 13 ans !

Plus de 400 pilotes sont déjà passés au centre et 321 Perform possède donc une datathèque de résultats de tests et de profils incroyables des niveaux et besoins requis par qualité pour performer. La méthode évolue encore et le centre également.

UN PANEL DE CLIENTS EXCEPTIONNEL…

Parmi les clients, citons Mathias Bellino, Champion du Monde Enduro 2015 – les équipes IMSA., Peugeot 908, Peugeot Dakar avec Petheransel et Desprès, les frères Hansen en Mondial de Rallycross. Citroën en WRC., Peugeot en IRC. dont Craig Breen et Alexey Luckyanuk. Toute l’équipe Toyota en WRC. (Ogier -Rovenpera- Evans), Sean Johnston, Victor Cartier , Lionel Baud, le Team WEC des Russes de SMP. en LMP1 et Monoplace et Karting, Sauber en F1, Renault en F1, Kubica, les jeunes espoirs Sauber F1, dont Tatiana Calderón et Juan Manuel Correa. Sacha Fenestraz, José Maria Lopez, Esteban Ocon, Alex Albon, Gabriel Aubry, Mathieu Vaxivière, et une meute de pilotes gentlemen, sans oublier les jeunes espoirs, comme Hadrien David, Clément Seyler et Augustin Collinot, par exemple …

Xavier Feuillée peut s’enorgueillir d’avoir eu en 2015 , 35% de ses effectifs, sacrés Champions d’Europe ou du Monde .

Et l’aventure humaine est toujours au rendez-vous.

On entend plus l’arbre tomber que… la forêt qui pousse ! pourtant elle pousse… cette belle énergie silencieuse et positive pour l’avenir ‘Made in 321 Perform’

Xavier se rappelle :

«Avec Esteban Ocon, on a connu et vécu la misère ensemble mais son talent, le travail et de belles valeurs en font le champion qu’il est devenu et un bel exemple pour nos autres générations : courage, sérieux, audace, implication totale, respect, générosité, il est porteur de ces belles valeurs, gages de réussite et aussi d’un monde meilleur, et il n’est pas le seul… Vive nos jeunes.»

Avant de conclure :

« J’adore mon métier, je souhaite apprendre encore et encore pour aider les pilotes à réussir !

En ce temps de pandémie, quand on est confiné mais heureusement en bonne santé, la vie nous offre du temps … »

De bien belles paroles de cet homme que nous avons découvert, sacrément ‘performant … et attachant !

Assurément 321 Perform, n’a pas fini de grandir… et de motiver, stimuler, améliorer tous ceux qui année après année, le suivent et lui font confiance….

Gilles GAIGNAULT