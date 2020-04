ENTRETIEN AVEC LAWRENCE STROLL, LE PATRON DE LA FUTURE ÉCURIE F1 ASTON MARTIN

Alors que le monde entier au fil des jours, pays après pays, se retrouve confiné, la seule solution raisonnable, pour éviter le pire, entretien en télé- travail avec Lawrence Stroll, le Propriétaire de l’actuelle écurie Racing Point, qu’il va rebaptiser Aston Martin, en 2021.

Lawrence, les événements se sont développés rapidement au cours des derniers mois, mais vous devez être ravi d’avoir officiellement terminé le processus de reprise de la firme Aston Martin ?…

« Le processus d’investissement dans cette merveilleuse marque de voiture sportive a nécessité toute mon attention et mon énergie pendant plusieurs mois. Il y a certainement eu des nuits blanches. Dans le même temps, ce fut l’une des transactions les plus excitantes dans lesquelles j’ai jamais été impliqué. Les voitures sont ma passion, une grande partie de ma vie, et Aston Martin a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Être ici aujourd’hui et annoncer que l’accord est finalisé est un immense privilège et l’un des moments les plus fiers de ma carrière. Une fois toutes les formalités administratives terminées, je peux concentrer mon attention sur la mise en œuvre de la stratégie pour rendre cette marque fantastique encore plus prospère dans les années à venir. »

La Formule 1 est un élément important de la stratégie et vous avez confirmé que l’équipe Racing Point ex-Force India – sera connue sous le nom d’Aston Martin F1 Team à partir de 2021…

« Oui effectivement car une marque avec le pedigree et l’histoire d’Aston Martin doit être en compétition au plus haut niveau du sport automobile. Je pense que c’est la chose la plus excitante qui soit arrivée dans la mémoire récente de la Formule 1 et c’est incroyablement excitant pour tous les acteurs du sport, en particulier les fans. Je ne peux pas penser à un meilleur nom pour une équipe de Formule 1. Notre stratégie d’investissement place la Formule 1 comme pilier central de la stratégie marketing mondiale, et il est parfaitement logique de renommer Racing Point à cet effet. Aston Martin a concouru avec beaucoup de succès dans diverses catégories de sport automobile tout au long de son histoire, mais nous avons maintenant la possibilité de créer une équipe en Formule 1. Le projecteur mondial de la Formule 1 est sans pareil et nous tirerons parti de cette portée pour mettre en valeur la Marque Aston Martin sur nos marchés clés. »

Vous souhaitez également tirer parti de la technologie de la compétition F1 pour les voitures de route Aston Martin…

« C’est un autre élément important de la stratégie. Non seulement la Formule 1 contribue à élever la marque, mais elle ouvre également la voie à un croisement technologique. Je suis incroyablement excité de voir quelle technologie peut filtrer du programme de course aux voitures de route. Cela sera particulièrement pertinent pour les voitures de route à moteur central qui seront lancées à l’avenir. Il y aura une véritable collaboration pour s’assurer que nos voitures de route partagent également l’ADN de notre succès sur la piste. »

Qu’est-ce qui est susceptible de changer au sein de l’actuelle structure F1 à Silverstone au cours des 12 prochains mois ?

« Le groupe d’hommes et de femmes de Silverstone sont de vrais professionnels et leur détermination et leur esprit sont l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai investi dans l’équipe de Formule 1. Après 30 ans d’existence*, ils méritent cette occasion de représenter cette marque légendaire. Nous continuons d’investir dans l’équipe pour donner à tout le monde les ressources nécessaires et nous verrons le bénéfice de ces efforts cette année comme Team Racing Point. Avec le nom Aston viendra naturellement plus de pressions et d’attentes. Nous devrons être compétitifs dès le départ. Mais je ne doute pas que l’équipe de Silverstone relèvera le défi et représentera fièrement le nom d’Aston Martin. »

La pandémie de coronavirus présente des temps difficiles pour le monde entier. Quel est l’impact sur la Formule 1 et les plans pour 2021 ?

« Je ne pense pas qu’il y ait un domaine de la vie ou des affaires qui n’ait pas été touché par cette pandémie dévastatrice et la communauté des courses s’adaptera certainement du mieux qu’elle le peut. Bien sûr, en tant que compétiteurs, nous sommes tous très frustrés de ne pas participer en ce moment aux cure qi ne cessent de se reporter ou de s’annuler, mais nous comprenons tous la situation dans ce combat mondial pour la vie et nous restons donc à la maison. L’équipe soutient également le projet ‘Pitlane’ pour accélérer la production de ventilateurs. En attendant, nous pouvons compter sur des vidéoconférences pour faire avancer nos plans pour 2020 et 2021. Je suis attaché à la Formule 1 avec une vision à long terme et ce n’est qu’une pause temporaire dans notre histoire, dans cette nouvelle aventure, un long voyage. »

Visiblement des paroles bien sages d’un véritable décideur, un homme d’affaires qui a une vision de responsable et qui se projette comme l’exigent la situation et la conjoncture, à long terme…

Une belle preuve d’intelligence !

Précisons qu’Aston Martin, actuel partenaire de Red Bull jusqu’à la fin de l saison 2020, avait engagé une monoplace en F1 (voir photo ci dessous) pour quelques Grands Prix en 1959 et 1960, alignée par l’équipe David Brown, mais sans grand succès, avant de revenir en endurance et de briller dans le Championnat du monde WEC.

John ROWBERG