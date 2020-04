EN CONFINEMENT AVEC SÉBASTIEN LOEB.

Dans cet entretien proposé par l’Équipe Hyundai WRC.,

Sébastien Loeb, neuf fois titré Champion du Monde des Rallyes WRC,

nous donne de ses ‘ bonnes’ nouvelles et nous explique comment il passe la période d’isolement chez lui, en Suisse.

Le Français reste actif avec ses activités de préparation sportive en cyclisme et sur le trampoline, mais il se maintient également pour demeurer compétitif et il joue à des jeux de société !

Pour un multiple Champion du Monde des Rallyes couronné à neuf reprises, rester à la maison est sans doute plus facile à dire qu’à faire…

Pour Sébastien Loeb, qui a remporté 79 victoires en WRC. au cours de sa brillante carrière, la période de ‘réclusion forcée’ a vu sa nature compétitive se manifester d’autres manières plus traditionnelles sur le plateau du Monopoly !

Parlant depuis son domicile en Suisse, où il est avec sa partenaire et sa fille, Sébastien a évoqué la situation actuelle et comment il passe le temps sans entraînement et compétition de Rallye.

Dans le processus, le Français a révélé comment sa propre passion pour la gymnastique commence à se manifester avec la prochaine génération, alors que sa fille s’entraîne sur le trampoline familial !

Christian COLINET

Séb, tout d’abord et surtout, vous vous en sortez tous bien ?

« Nous allons bien, oui. Je suis chez moi en Suisse, en restant là où nous sommes autant que possible comme tout le monde en ces temps difficiles. Je dirais que j’ai beaucoup de chance car nous vivons près de la forêt dans une maison avec jardin. Il y en a beaucoup d’autres moins chanceux. » Que faites-vous pour rester actif ? « Je fais un peu de vélo parfois le matin. J’ai acheté et construit un trampoline pour le jardin, c’est donc une autre période d’entraînement, mais j’aime sauter dessus. En Suisse, ce n’est pas aussi restreint qu’en France, mais nous minimisons toujours nos mouvements. Tous les restaurants, bars et magasins sont fermés, nous devons donc nous divertir. Pour quelqu’un qui est généralement si actif, comment gérez-vous les restrictions ? « Nous n’avons pas d’autre choix que d’y faire face. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus. Nous devons accepter cette situation, respecter les règles et jouer notre rôle en essayant de réduire la propagation de ce virus. Bien sûr, ce n’est pas facile, mais nous devons faire face, regarder des films, jouer certaines parties sur la ‘PlayStation’. Je joue à des jeux comme au Monopoly, je passe juste du temps en famille à attendre que la situation s’améliore. »

Êtes-vous aussi compétitif au Monopoly que dans une voiture de Rallye ?

«Oui. La dernière fois, j’ai gagné» Si vous pouviez revivre l’un de vos Rallyes passés durant cette période, lequel choisiriez-vous? « Peut-être ma première victoire en Finlande car c’était une sensation incroyable d’être à la limite comme ça. En fait, en y réfléchissant un peu plus, quelque chose que je vivrais avec plaisir serait ma victoire en Alsace, en France. Quand j’ai gagné le Rallye, j’ai remporté les titres mondiaux des Constructeurs et de Pilote en même temps. Tout cela était devant ma famille et mes amis. Dans un moment comme celui-ci, aujourd’hui, j’aimerais revoir ces gens et célébrer ce souvenir triomphant avec eux.» Y a-t-il quelque chose de particulier que vous attendez avec impatience lorsque cette situation sera terminée ? «Je n’ai pas conduit l’Hyundai i20 Coupé WRC. depuis Monte-Carlo, donc j’ai hâte de reprendre le volant, que ce soit en Rallye ou en test. J’attends cela avec impatience. Il est naturel que nous manquions tous les choses sur lesquelles nous travaillons ensemble en équipe, mais la chose la plus importante en ce moment est de rester en sécurité. »

Avez-vous un message pour tous les fans du monde entier ?

«Nous manquons de compétition de Rallye autant que les fans. Nous espérons pouvoir repartir le plus rapidement possible et reprendre la route, mais cela dépend de tout le monde et qui doit respecter les règles, de rester à la maison et d’être en sécurité. Si nous travaillons tous ensemble dans la même direction pour lutter contre ce virus, plus vite nous serons de retour. »

Et en attendant, votre fille vous défie au trampoline ?

« Ma fille est effectivement maintenant un peu meilleure que moi sur le trampoline ! »

Interview traduit, reçu de l’Équipe HYUNDAI