L’ARRIVÉE D’ASTON MARTIN EN F1 EN 2021 BIEN CONFIRMÉE…

La future équipe Aston Martin F1 se prépare pour 2021 !

Le retour d’Aston Martin en Formule 1 est bien confirmé. La saison 2021 verra en effet, l’une des plus grandes marques de voitures sportives et de prestige, Aston Martin, revenir sur les grilles de départ en tant qu’équipe de F1, continuant à opérer depuis sa base actuelle de Silverstone.

Rappelons qu’actuellement Aston Martin est partenaire en Grand Prix, de l’équipe Autrichienne Red Bull Racing de F1, mais que le partenariat et le contrat, liant les deux firmes s’arrêtera le 31 décembre 2020.

Mais revenons à l’actualité. Effectivement il y a deux jours, le lundi 30 mars, les actionnaires d’Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres sterling, soit un peu plus de 6oo millions d’€, soutenue par une injection de 260 millions de livres sterling – ce qui représente un peu moins de 300 millions d’€ – des nouveaux capitaux apportés par ‘Yew Tree Consortium’ un groupe d’investisseurs dirigé par Lawrence Stroll.

Dans le cadre de cet investissement, l’homme d’affaires Canadien d’origine Libanaise, deviendra bien comme annoncé il y a quelques mois, le président exécutif d’Aston Martin et Aston Martin créera sa propre équipe de course F1.

Les avantages d’un retour de la firme Britannique au sommet du sport automobile sont clairs. Il n’y a pas de meilleur moyen de valoriser la marque Aston Martin à l’échelle mondiale et de s’engager devant sa clientèle, que d’avoir une équipe performante en Formule 1.

Le sport auto a toujours exigé l’excellence dans la conception et l’ingénierie, et une innovation implacable, dont une grande partie sera partagés avec les équipes d’ingénierie et de développement de l’usine de Gaydon et seront progressivement intégrés dans les générations futures des voitures Aston, en particulier, dans celle de la gamme prévue de modéles à moteur central.

Ce travail est actuellement sur le point de débuter avec la constitution d’équipes d’ingénierie et de groupes de travail pour jeter les bases des futurs succès de l’équipe, du développement des voitures et de la présence de la marque à l’échelle mondiale.

Le milieu de la Formule 1 s’est arrêté temporairement, en raison de Covid-19. Au Royaume-Uni, toutes les équipes se sont réunies dans le cadre du projet ‘Pitlane’ pour développer et construire de nouveaux ventilateurs le plus rapidement possible.

Et ce en plus de prendre des mesures pour protéger leur personnel, et de la planification de la saison prochaine déjà en cours…

John ROWBERG

Photos : CONSTRUCTEUR