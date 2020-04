LA F4 CHINA A T-ELLE TRAHIE LA DATE DU GRAND PRIX DE CHINE ?

La F4 China vient de dévoiler son Calendrier 2020.

La Saison se terminera en novembre, à Shanghai.

En prologue d’un Grand Prix de Chine reprogrammé ?

La Chine sort du coronavirus et le sport auto Chinois se remet en branle. La F4 China vient ainsi d’annoncer son Calendrier 2020 révisé. L’an dernier, la saison avait débuté à Shanghai, en ouverture de la F1. C’est ce qui était prévu pour 2020.

À la place, la Saison débutera le 23 mai à Ningbo. Rappelons que le Ningbo International Circuit appartient à Mitime, le promoteur de la F4 China (et filiale de Geely. Le 4 juillet, ce sera Qinhuangdao, un circuit sorti de terre l’an dernier. Retour à Ningbo le 19 septembre. Le 17 octobre, la F4 China pourrait rouler dans les rues de Wuhan, avec le CTCC. (Championnat de Tourisme.) Le plan B étant une troisième visite de Ningbo. Enfin, en novembre, la Saison se terminera à Shanghai. La date n’est pas précisée.

Faut-il comprendre que la F4 China y roulera en prologue de la F1. ?

Le sort du Championnat 2020 de F1. est très flou. Jusqu’ici, huit manches ont été reportées. Officiellement, il n’y a pas de manches annulées. La FIA. a imposé une fermeture complète des usines, jusqu’à mi-avril. L’idée serait de débuter la saison deux mois plus tard, puis d’enchaîner les courses. Plus de très estivales et le calendrier pourrait courir jusqu’en janvier, afin de recaser les 22 manches prévues ! Le mois de novembre était déjà bien plein avec les Grand Prix du Mexique, du Brésil et d’Abu Dhabi. La F1 fera-t-elle également halte à Shanghai ?

Le Calendrier de la F4 China :

– Ningbo International Circuit, 23 et 24 mai

– Qinhuangdao Racing Valley, 4 et 5 juillet

– Ningbo International Circuit, 19 et 20 septembre

– Wuhan (tracé urbain) ou Ningbo International Circuit, 17 et 18 octobre

– Shanghai International Circuit, novembre… ?

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : F4 CHINA