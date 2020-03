WILLIAMS… 1ére ÉCURIE DE FORMULE 1 A CRAINDRE LE PIRE…

Tout le monde sait pertinemment que la grave crise du Coronavirus est un drame pour toutes les économies mondiales et par conséquent pour toutes les disciplines sportives et les médias qui vivent essentiellement du financement de leurs partenaires et de l’aide apportée par leurs sponsors !

Si tout le monde est touché, il est des secteurs beaucoup plus frappés et notamment côté sportif, le football et pour ce qui nous concerne, les sports mécaniques et tout particulièrement les Grands Prix de Formule 1, dont – comme pour le ballon rond – la plus grosse partie des revenus proviennent des droits des chaines TV qui diffusent…et paient très cher leurs retransmissions !

En ce qui concerne la F1, l’écurie Britannique Williams après deux saisons calamiteuses et catastrophiques, elle qui il y une décennie encore empochait victoires et titres à la pelle, comptait beaucoup sur la saison 2020 pour remonter dans la hiérarchie avec sa nouvelle monoplace la FW43 qui semblait bien plus compétitive, au vu des essais collectifs d’avant-saison organisés sur le circuit de Catalunya à Barcelone.

Mais l’inattendue épidémie du coronavirus a bouleversé le calendrier et à ce jour mardi 31 mars 2020, bien malin qui pourrait prédire quand le Championnat du monde de F1 démarrera…

En effet pour l’heure, les huit premiers des vingt-deux GP programmés au calendrier de la FIA (Australie-Bahrein-Vietnam-Chine-Hollande-Espagne-Monaco-Azerbaidjan) sont soit annulés pour les deux premiers, soit décalés et reportés mais à quand ? pour les six autres !

Une telle incertitude plonge dans l’angoisse du lendemain, les plus petites écuries, qui d’une part, risquent de perdre tout ou partie de leurs partenaires incapables de poursuive leurs engagements pour ‘cas de force majeure’ et d’autre part, une grosse part des revenus des droits TV, ce qui les fait vraiment vivre …

LA GUERRE DES DROITS TV A DÉJÀ DÉBUTÉ…

A ce sujet en France, CANAL+ vient déjà d’invoquer ce ‘ cas de force majeure’ pour ne pas régler au monde du football, le versement de 115 millions d’€, prévu début avril !!!

Il y a donc de quoi s’inquiéter pour l’avenir immédiat mais aussi plus loin pour le futur, un peu partout dans le monde et toutes disciplines confondues…

Qui survivra ? Qui disparaîtra ? Une seule certitude, il y aura bien, un avant et un après coronavirus…

Déjà Claire Williams, la Team-principal de l’équipe éponyme crée en 1977 par son père, Sir Franck Williams, s’inquiète, s’alarme et s’interroge sur l’avenir financier de son équipe, et ce avec une crainte réelle de devoir mettre la clé sous la porte :

« Même si on ne roule pas, nous avons toujours des salaires à payer. Nous dépensons moins certes, mais pour la plupart des équipes, leur masse salariale représente la plus grande partie de leurs dépenses mensuelles. Si nous ne pouvons plus nous déplacer et nous rendre sur les Grands Prix, alors que va-t-il se passer avec l’argent des primes de la FOM (revenus TV) ? »

Et la jeune femme d’enchaîner et d’indiquer :

« Est-ce que les montants vont diminuer alors, ce qui serait évidemment incroyablement difficile et catastrophique pour nous ? «

Et Claire Williams de préciser encore :

« Certes, nous discutons de tout ce qui concerne les assurances, mais ce n’est franchement pas une situation facile à gérer.»

Qu’ajouter ?

Que la situation est bien plus grave que les gens l’imaginent..

Car il n’y a que la F1 en sport auto qui touche des sommes qui plus est colossales.

Nous craignons franchement pour toutes les autres disciplines (Endurance-Rallye-GT) et toutes les formes d’autres compétitions en monoplaces (F2-F3-F4) ou autres séries …

Lorsque l’heure de la reprise sera effective, combien seront encore là, toujours là ?

Espérons revoir de beaux plateaux mais ?

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR -Manfred GIET et TEAM