MOTOGP 2020 : EZPELETA DE DORNA ACCEPTERAIT UN CHAMPIONNAT TRÈS RACCOURCI… À PARTIR DE LA FINLANDE !

Voilà une info qui, si elle est réelle, sent le vent mauvais…

Dorna est prêt à démarrer le MotoGP 2020 en Finlande! (Photo ci-dessus).

C’est notre confrère Espagnol ‘AS’ qui a recueilli ces infos de la bouche de Carmelo Ezpeleta, le boss de la Dorna,l’organisme promoteur de Championnats du monde du MotoGP.

Le championnat 2020 de MotoGP et comme tous les Championnats à travers le monde, en a déjà pris un gros coup sur la gueule, à cause du virus qui fait peur et qui tue !

Pas de MotoGP au Qatar, en Thaïlande, en Argentine et aux USA repoussés, Jerez repoussé mais sans date, on attend la décision du GP de France mais les récentes déclarations du gouvernement laissent penser que la fin du confinement sera très proche, trop du GP… Donc?

Peu de chance à la date prévue!

On se souvient qu’Ezpeleta, le boss de Dorna, avait promis qu’il organiserait au moins treize GP parce que c’est son accord avec la FIM (Fédération Internationale Moto) pour que le titre 2020 soit validé.

On se souvient aussi que l’on avait même prévu de courir à Noël et s’il le fallait début 2021 ! Comme l’envisage Liberty Media, le promoteur des Grands Prix F1!

Mais d’une part, rappelons que la règle des 13 GP minimum peut évoluer, d’autre part les teams et les sponsors ont peut-être fait savoir à Ezpeleta qu’empiéter sur la saison 2021, coûterait une fortune et que les pilotes ne tiendraient peut-être pas le coup…

Alors cette discussion avec AS…

D’abord, Dorna renonce à publier un calendrier nouveau par semaine puisque tout change chaque jour, en mai, les GP de Jerez, du Bugatti et du Mugello apparaissent en pointillés et sans dates de remplacement…

Ensuite prolonger le calendrier en décembre et casser le début de la saison 2021 serait suicidaire.

La vraie idée est donc de faire un Championnat MotoGP très court en 2020 et un vrai en 2021.

Jorge Viegas, le boss de la FIM, serait d’accord avec cette idée…

Mais ça fait peur…

Il a aussi été question de rouler durant tout le mois d’août, ce qui donnerait un calendrier effarant. Comme vont probablement le faire les pilotes F1

Qu’on en juge, voici les GP déjà prévus en août et ensuite.

il est évident que l’on ne peut pas ajouter d’autres épreuves à ce calendrier déjà surchargé !

On commence à Brno, le 9 août, puis l’Autriche huit jours après, puis un week end off, puis Silverstone, un week end de vacances puis Misano, encore un week end chômé et ce sera Aragon et Thaïlande en enfilade, nouveau week end de repos et le triplé lointain Japon/Australie/Sepang sur trois semaines d’affilée.

Puis après un autre week end de repos et on enfile Austin, l’Argentine et Valence sur trois semaines.

Évident que ce type de calendrier ne peut être augmenté…

On peut donc facilement imaginer une réduction, d’annuler un certain nombre de GP.

L’hypothèse est que si l’on commence effectivement en Finlande le 12 juillet, on perdrait juste sept GP et on en ferait treize.

Comme il y a quatre GP en Espagne, Aragon pourrait être supprimé pour replacer Le Mans ou le Sachsenring.

C’est une idée pour refaire un semblant de vrai Championnat, encore que rien ne soit encore dans le marbre, tout dépend du virus et surtout des réouvertures des frontières…

En tous cas, ce qui ressort de cet entretien d’Ezpeleta avec AS, c’est que les GP du mois de mai et de juin, France, Mugello, Catalogne, Sachsenring, Assen sont pour l’instant considérés comme perdus…

Comme la F1 et l’Indycar, qui a – me précise Gilles Gaignault – sacrifié le plus prestigieux de ces GP, celui de MONACO carrément annulé, cependant que les Américains ont fait de même et les ont imité en reportant eux, leur trés célèbre épreuve des 500 miles à INDIANAPOLIS de mai à fin août !!!

Ce qui serait juste une horrible nouvelle les différents annulations des Moto GP cités… On attend donc franchement que le GP de France se décide à communiquer, il nous été dit que ce serait début avril, nous sommes début avril!

Et il va falloir songer, si l’on ne commence vraiment qu’en Finlande, à des solutions dramatiques de compensation financière pour les GP annulés.

Bon, dans la vie il y a de bonnes surprises et de mauvaises.

Ici on est dans la politique du pire mais il devient difficile d’être optimiste, voire même de croire au miracle.

Mais encore une fois, on nage de toute façon dans le goudron. Dans Moby Dick, un roman à l’issue assez désespérée aussi, Melville écrit « Where lies the final harbor ? » à savoir où se trouve le dernier port ?

Personne ne le sait en fait, pas brillant tout ça… Et inquiétant…

Notre rédac-chef, Gilles Gaignault, rappelant que tous les événements sportifs annulés ou reportés sont franchement si peu importants, face à l’épidémie mondiale dramatique qui tue, jour aprés jour et dans tous les pays sur tous les continents.

Sans compter l’économie mondiale… MONDIALE, à l’arrêt !!!

Jean Louis BERNARDELLI