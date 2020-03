DÉCÈS DE JEAN-LOUIS FILIPPINI EMPORTÉ PAR LE CORONAVIRUS

Pierre Fillon, le Président de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) nous informe et annonce une bien triste et pénible nouvelle, en ce mardi 31 mars 2020: la disparition de Jean-Louis Filippini,

C’est avec une tristesse infinie que nous avons appris le décès soudain e notre ami Jean-Louis Fillipini hier soir.Administrateur de l’ACO depuis 2012 et Vice-président de l’association 40 millions d’automobilistes, il avait toujours témoigné d’un enthousiasme, d’une responsabilité, d’une clairvoyance précieuse et surtout pour notre Club, d’un intérêt illimité pour la compétition, pour l’automobile et les automobilistes. D’une parole aussi mesurée que précise, il avait incarné différente causes pour le droit de chacun à la mobilité. L’ACO et 40 Millions d’Automobilistes viennent de perdre un ami et un acteur engagé pertinent. Au nom de l’ACO, je tiens à assurer a famille, ses proches, de nos pensées les plus chaleureuses et émues, dans ces terribles circonstances.

Disparition du Vice-Président de 40 millions d’automobilistes

C’est avec la plus profonde tristesse que toute l’association 40 millions d’automobilistes a appris hier soir la disparition brutale de son Vice-Président, Jean-Louis Filippini, victime du terrible coronavirus.

Passionné par cet extraordinaire outil de liberté qu’est l’automobile, il a su épouser de suite notre raison d’être pour porter haut et fort la parole des automobilistes et défendre leurs intérêts.

Avec émotion Daniel Quéro, Président de l’association nos indique:

« Jean-Louis m‘accompagnait depuis le début de ma Présidence à 40 millions d’automobilistes en Juin 2012. Il laisse l’empreinte profonde et irremplaçable de ceux que nous aimons tous. Je ne peux pas encore y croire, nous ne pouvons pas y croire ! »

Et, il ajoute:

Reconnu, respecté et tellement apprécié de toute l’équipe de 40 Millions d’automobilistes, Jean-Louis Filippini nous manque déjà et nous nous attacherons à poursuivre notre mission chaque jour avec son image qui restera éternellement à nos côtés.

Nous pensons très fort à lui et adressons tout notre soutien à sa famille que nous soutenons dans cette terrible épreuve.

A titre personnel, je garderai et conserverai le souvenir d’un homme de dialogue, sachant écouter. Un interlocuteur attachant!

Gilles GAIGNAULT