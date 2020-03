RETOUR POSSIBLE DE PORSCHE EN ENDURANCE EN CATÉGORIE LMDh !!!

La firme Porsche va étudier et évaluer la possibilité de revenir en endurance, avec la nouvelle catégorie de prototypes et dénommée LMDh et commune au mondial d’endurance WEC de la FIA et au championnat américain de l’IMSA, et ce en vue d’un retour éventuel à la discipline.

La firme de Stuttgart ayant participé aux deux Championnats d’Endurance, au nouveau mondial WEC et à celui US à l’époque de l’ALMS (American Le Mans Séries).

Le constructeur allemand a stoppé sa participation dans la catégorie des LMP1 du Mondial WEC, à la fin de la saison 2017 et n’a plus participé aux compétitions d’endurance nord-américaines depuis le programme LMP2 avec sa RS Spyder, entre 2005 et 2010.

Pascal Zurlinden, l’homme en charge du département sport automobile chez Porsche à Zuffenhausen et Weisach prés de Stuttgart, a révélé que son organisation avait été chargée de mener une étude sur les nouvelles règles qui permettront aux mêmes prototypes de concourir pour la victoire, à la fois au WEC et aussi au championnat IMSA SportsCar en Amérique du Nord.

» Notre membre du conseil d’administration, Michael Steiner – le responsable du sport automobile en tant que directeur de la recherche et du développement – nous a demandé de faire une étude pour voir ce qui est possible ».

Et il précise:

« Porsche y réfléchit actuellement sérieusement, mais il n’y a pas encore de décision de prise. Cela reste à l’état de projet. »

Avant d’indiquer encore:

« Jusqu’à aujourd’hui, les règlements ne sont pas sortis, mais je pense que ce n’est qu’un retard de quelques jours car l’Automobile Club de l’Ouest et l’IMSA également travaillent à domicile vu le coronavirus. »

Plus de détails sur ce LMDh, basée sur les principes de la catégorie internationale Daytona Prototype de l’IMSA et sur le LMP2, étaient programmés et promis pour la semaine des doubles courses du week-end ‘SuperSebring IMSA – WEC, plus tôt en mars.

Mais les deux événements ont finalement été annulés.

Peter SOWL

Photos : Thierry COILIBALY et PENSKE