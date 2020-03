ISDE 2020 ANNULÉS : PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES DEUX GUERRES MONDIALES !

Les ISDE sont les International Six Days Enduro, autrement dit les championnats du monde d’enduro par équipes, se déroulant sur six jours.

L’enduro est une discipline qui fonctionne exactement comme le rallye, avec des liaisons et des spéciales, mais en tout terrain, sur des surfaces pas souvent faciles et des parcours dépassant les 100 km par jour.

C’est chaque année le point culminant de ce sport magnifique, il sera annulé cette année, c’est la première fois depuis les guerre de 14/18 et de 39/45 !

C’est le plus vieil événement international de moto tout terrain, le premier remonte à 1913 !

Avec de grands souvenirs comme la présence de Steve McQueen dans la première équipe américaine engagée en 1964, l’épreuve s’appelait alors ISDT, T pour trial, nom aujourd’hui dévolu aux Six Jours d’Ecosse de Trial.

Et surtout les récentes 8 victoires françaises (il y en a eu d’autres) en 2008 (Titre Trophée et féminin) en 2009 (Trophée et féminin), en 2010 (Trophée et féminin) en 2011 (Junior et féminin) en 2012 (Trophée, Junior, Féminin, la totale…) en 2013 (Trophée et Junior) en 2014 (Trophée) en 2017 (Trophée et Juniors).

Le problème est que les ISDE se déroulent chaque année dans un pays différent, en 2020, c’était l’Italie, sur sa terre traditionnelle de tout terrain, la Lombardie, dans la zone de Bergame, la région la plus touchée par le virus covid de merde.

L’événement devait avoir lieu du 30 août au 4 septembre, il est reporté d’un an.

Car en plus du virus, c’est un boulot colossal en préparation, un circuit de 100 km en tout terrain qui doit se faire très en amont, chose impensable en ce moment.

Enfin, les centaines de concurrents de toutes les nations auraient peut-être eu du mal à passer les blocages de frontières.

Car on sait que ça va s’arrêter mais quand ?

Encore une victime de ce virus, pas la plus grave, il ya des centaines de morts dans chacun des trois pays européens les plus touchés et ceux là doivent être pleurés.

Nous on attendra, personne n’est jamais mort de ça…

Jean Louis BERNARDELLI