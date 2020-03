TONI BOU S’ENTRAÎNE CHEZ LUI EN CONFINEMENT ET FAIT BRILLER SON SPONSOR …

Il est évident que la vidéo ci jointe est une facétie, uniquement faite pour permettre aux sponsors de Toni Bou de se faire voir.

Evident aussi que ce serait plus dur pour Marquez…

Mais qui est Toni Bou ?

Un Catalan qui est 27 fois champion du monde de trial, (13 fois en outdoor et 14 en indoor).

Ces chiffres sont à la limite du ridicule parce qu’en indoor, ils sont très peu à faire le championnat (une dizaine).

Mais comme c’est par le trial que j’ai commencé une très longue carrière dans les sports mécaniques et que, sur les conseils de Vesterinen, alors champion du monde finlandais, nous avions créé (dans les années 80) le trial indoor en France avec mes amis pilotes de l’époque, Coutard, Michaud, Burgat, Desnoyers et quelques autres, je ne pouvais pas passer à côté de cette mise en scène par ailleurs étonnante.

Le trial indoor consiste à passer à moto des obstacles artificiels en essayant de ne pas mettre les pieds à terre.

A notre époque c’était assez artisanal et amical, aujourd’hui ce sport a tellement pignon sur rue qu’il ya même un championnat du monde !

Voilà, sur dix pilotes il doit y avoir six ou sept espagnols, là encore, comme en vitesse, c’est un peu devenu un sport national !

Et puis si c’est la sienne, on voit que Toni Bou, grâce à ses gains en indoor (où l’entrée est payante, contrairement à l’outdoor) a pu s’offrir une grande maison et plein de gens qui vont nettoyer la baraque après les facéties du pilote.

Allez, que la fête commence !

Ultimes précisions, la musique est « Like you hurt me » de Swif7.

Enfin, même si vous êtes agile à moto, n’essayez pas ça chez vous, hosto direct où l’on a d’autres priorités en ce moment que les mecs qui se jettent contre les murs…

Jean Louis BERNARDELLI