MOTOGP 2020 : UN GP ENFIN DIMANCHE, MAIS VIRTUEL AVEC LES VRAIS PILOTES DE GP AUX MANETTES!

Il fallait s’y attendre à l’époque où les jeunes et les moins jeunes en sont à organiser des apéros virtuels à six ou huit sur Messenger ou autres, où des grands ados de trente ans redécouvrent les jeux en ligne qui ont été leur dope durant dix piges !

Dorna et ses partenaires organisent donc un GP entièrement virtuel, le truc amusant est que les manettes de ce GP seront tenues par les pilotes eux-mêmes … depuis leurs fauteuils !

Marc Marquez a d’ailleurs annoncé que même en virtuel il voulait gagner. Quartararo qui sera évidemment de la partie dit lui qu’il est bon sur la console mais meilleur en piste…

Concrètement cela sera diffusé dimanche à 15 heures (heure française soit GMT +2, on change d’heure dans la nuit de samedi à dimanche donc ce sera à 15 heures).

Il y aura à partir de 15 heures cinq minutes de qualif et ensuite une course de six tours.

Six tours, c’est habituel sur cette ch… de MotoGP électrique mais beaucoup plus disputé ici car ces garçons sont de la génération internet et s’entraînent comme des fous sur leurs consoles depuis des jours…

Par ailleurs, on peut faire confiance aux créateurs du logiciel qui ont forcément prévu beaucoup de situations… imprévues !

Bien sûr il peut y avoir des chutes en cas de vitesse trop élevée, une casse en cas de non respect des régimes moteurs, on peut même faire tomber de la pluie si l’on veit donner du piquant à la chose.

Bref, tout peut arriver.

La vraie bonne idée est que les pilotes aux manettes sont les vrais, dont la liste figure au bas de ce reportage.

Le circuit choisi est le Mugello, on peut là aussi faire confiance aux créateurs pour le représenter de façon ultra réaliste, y compris la foule hurlante de la courbe de « l’Arrabbiata », soit l’enragée, la furieuse…

La course virtuelle sera diffusée à 15 heures sur MotoGP TV et Canal, ainsi que sur les réseaux sociaux du MotoGP, Facebook, Instagram et Twitter.

Evidemment c’est un peu comme manger des œufs de lump au lieu du caviar, ça ce sont les pessimistes qui le disent, personne ne force qui que ce soit à regarder.

Et quand tu sais que le vrai caviar va arriver au minimum dans un mois ou deux, c’est excellent les œufs de lump !

Mais d’une part dimanche (comme les autres jours hélas) on n’a pas grand-chose à faire (une heure de sortie footing autorisée !).

D’autre part, en ce qui concerne ma génération, pas du tout née dans Internet et les effets spéciaux (ce que j’appelle la génération Bullitt parce que dans ce film culte les cascades étaient réelles) c’est probablement un truc à découvrir !

Nous sommes de grands friands de voyages dans des endroits peu connus, voilà une frontière de plus à traverser, la seule qui aujourd’hui d’ailleurs ne soit pas fermée !

Alors allons-y !

En plus, il y a aura évidemment des chutes mais une chose est sûre, il n’y aura aucun blessé.

Dorna a l’intention de recommencer l’expérience le 12 avril, avec d’autres pilotes, en particulier de Ducati et KTM, plus bien sûr ceux de ce dimanche qui auront envie de remettre ça.

Tiens, je vais vous raconter une belle histoire…

Il y a un milliard d’années, je suivais le trial mondial pour Moto Verte, et nous étions sur un parking merdique en Suède sous une pluie battante, moral à zéro.

La femme de Giovanni Tosco, pilote italien de l’usine SWM (avec le Français Coutard) a dit alors à tout le monde qu’elle faisait une soirée spaghetti dans son Ford Transit camping-car !

On était très mal assis, on a adoré ces spaghettis et ce moment magique. Un moment, le boss de SWM, un mec génial, Kuciuckian, a dit à l’hôtesse que c’étaient les meilleurs spaghettis au monde mais que si elle lui faisait les mêmes en Italie il lui retournerait la gamelle sur la tronche…

Et bien croyez le ou non, il y avait là une grosse bande de ritals, chaque fois que l’on se revoit on parle de ces merveilleux spaghettis.

Voilà à quoi je pense à la veille de regarder ce GP, j’y croirai parce que j’en aurai envie, quitte ensuite à me dire que c’est de la daube ou que j’ai découvert un nouveau monde.

On verra bien, pour une fois que l’on a autre chose à annoncer qu’une annulation ou un report…

(PS: Ce doit être dans ces années là que « Téléphone » chantait « Je rêvais d’un autre monde« , on l’a eu et en effet il était beau. Tout est donc possible, même un dimanche dans une période de paranoïa généralisée.)

La liste des pilotes qui « rouleront« ce dimanche…

– Marc Márquez (Repsol Honda Team)

– Alex Márquez (Repsol Honda Team)

– Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP)

– Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini)

– Álex Rins (Team Suzuki Ecstar),

– Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)

– Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT)

– Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3)

– Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3)

Francesco Bagnaia (Pramac Racing)

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP