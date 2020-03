WSBK 2020 : LE DERNIER MOTEUR YAMAHA 2020 POUR BAZ ET TEN KATE

Loris Baz (photo d’ouverture en bagarre avec Lowes, le leader au mondial) fait (façon de parler !) sa première saison complète avec le team hollandais Ten Kate qui roule Yamaha et l’on sait que dans cette discipline, la marque Japonaise équipe déjà deux teams, le GRT, dit junior (avec l’Américain Gerloff et l’Italien Caricasulo) et le team Pata (Razgatlioglu et Van der Mark).

Pour le team privé Ten Kate, décrocher un moteur 2020 était évidemment crucial et les résultats très honnêtes de Baz en Australie (seule course courue aujourd’hui) septième et huitième (en se faisant balancer les deux fois !) ont donc été concluants, Yamaha a confié au team le dernier de ses moteurs.

Certes, depuis l’Australie, le virus Covid-19 a évidemment arrêté les compétitions (mars-avril-mai) les teams continuent de bosser et l’arrivée de ce moteur est une superbe nouvelle pour toute l’écurie, quyi ne fait rouler qu’un seul pilote, Loris Baz.

Qui nous dit… « Si tout se passe bien, je l’aurai dans la prochaine course », malheureusement, en raison de la situation actuelle avec l’interdiction de sortir et des problèmes de transport, nous ne savons pas exactement quand ce sera. En Australie je n’ai pas eu de chance, j’ai été poussé deux fois hors de la piste, j’espère que le nouveau moteur me donnera une vitesse de pointe légèrement meilleure et globalement un peu plus de puissance, c’est exactement ce qui nous manque. À Phillip Island, j’ai toujours été dépassé dans la ligne droite. Je pense que le moteur 2020 nous y aidera. »

Pour ceux qui ont suivi ou regardsé la manche australienne, Baz a souvent été dans les trois premiers avant de se faire bouter, bilan il est sept au général, derrière Razgatlioglu et Van Der Mark mais devant, largement devant Caricasulo et Gerloff.

Bien sûre, les experts de Yamaha ont vu Loris se battre devant, avec un moteur vieux d’un an, alors que Kawasaki (Lowes) et Redding (Ducati) sont devant la première Yamaha.

En somme, un gros coup de main pouvant déstabiliser voire battre la concurrence sera bien vu…

L’épreuve du Qatar est reportée, l’Italie (Imola) était prévu le 10 mai, Aragon le 24 mai, Misano le 14 juin, l’Angleterre (Donington Park) les 3/4/5 juillet, c’est probablement là, on l’espère en tous cas, que les hostilités vont reprendre.

Cela dit c’est comme dans tous les autres sports mécaniques, c’est le virus et surtout les précautions gouvernementales qui en décideront.

Jean Louis BERNARDELLI

Photos WSBK/ARCHIVES PILOTE

Le classement général actuel du WSBK 2020

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/AUS/SBK/003/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c