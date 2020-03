LE NOUVEAU CALENDRIER DU DTM. 2020.

Le Promoteur du DTM, ITR., a publié un calendrier de dix événements actualisés pour la Saison 2020, qui devrait commencer au Norisring, le week-end du 10 au 12 juillet.

L’ITR. a choisi de reporter la première moitié de la saison, qui devait commencer dans un mois à Zolder. Les sites de Norisring, Brands Hatch, Assen et Nürburgring conservent leurs dates d’origine, avec Zolder déplacé comme troisième manche de la Saison.

Lausitzring a été déplacé à la mi-octobre, Hockenheim étant passé à l’avant-dernière manche les 6 et 8 novembre.

Monza servant désormais de la finale de la Saison, prévue du 13 au 15 novembre.

Les sites d’Igora Drive et d’Anderstorp n’ont pas encore reçu de dates définitives et pourraient obtenir la deuxième ou la septième manche de la Saison.

ITR révèle qu’une décision sera annoncée ‘en temps voulu’.

Le Directeur général d’ITR., Marcel Mohaupt, confie :

« Il s’agit d’une période sans précédent et incertaine – et notre priorité est le bien-être de nos familles, de notre personnel et de notre communauté. Malgré l’incertitude, nous avons estimé qu’il était important de fournir aux fans de sport automobile du monde entier – et à tous ceux impliqués dans le DTM. – un calendrier révisé avec de nouvelles dates. »

Et il poursuit :

« Il est clair que la maîtrise et le traitement sûr de cette épidémie sont la première priorité de chacun, mais nous pensons que le sport peut jouer un rôle important en aidant à rétablir la normalité dans la vie des gens. Avec le soutien de nos fans, les Constructeurs DTM. Audi et BMW, qui amèneront 16 voitures sur la grille de cette année, les circuits et tous nos partenaires, nous voulons tous organiser une saison passionnante plus tard cette année. »

Peter SOWL