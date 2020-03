 CANAL+ PREND DES NOUVELLES DES ACTEURS DU MONDE DES SPORTS MÉCANIQUES

En cette période de long confinement qui risque fort de s’étendre pendant plusieurs semaines, voire deux mois, depuis plusieurs jours, la rédaction des sports mécaniques de la chaîne CANAL+ s’entretient avec des personnalités du sport automobile pour myCANAL.

Carrière, actualité, entrainement, coronavirus, tous les sujets sont abordés avec les premiers contactés, Romain Grosjean, Éric Boullier, Esteban Ocon et Simon Pagenaud.

Vous trouverez ci dessous quelques unes de leurs déclarations, ainsi que le lien vers les interviews en question

Romain Grosjean-Pilote de Formule 1 Haas F1 Team

« Je suis déçu de la manière dont ça a été organisé (…le Grand Prix de Melbourne). Annuler à 2h des essais libres 1 c’était un peu bizarre. Il n’y avait pas de plan et ça a manqué un peu. »

https://www.youtube.com/watch?v=LJKudvOixSU&feature=youtu.be

Éric Boullier – Directeur Général du Grand Prix de France de F1.

« Ce qu’on peut dire de la tenue du Grand Prix de France pour l’instant : il y a des discussions avec la FOM (Formula One Management). On a aujourd’hui la possibilité de rembourser nos clients, nos spectateurs, nos fans, mais on ne le fera que quand on saura que des conditions sanitaires ne sont pas respectées. L’organisation même si elle s’est ralentie se poursuit, et on prévoit d’avoir un Grand Prix de France. On verra ensuite en fonction de l’évolution de la situation »

https://www.youtube.com/watch?v=3RPTj3dJyUs&feature=youtu.be

Esteban Ocon – Pilote de Formule 1 Renault F1 Team

« Je continue à bosser même en étant confiné en faisant tout ce que je peux, je fais comme si on allait rouler la semaine prochaine »

https://www.youtube.com/watch?v=0e4xCI-hSRE&feature=youtu.be

Simon Pagenaud – Pilote d’IndyCar du Team Penske, victorieux en 2019 des 500 Miles d’Indianapolis.

« L’objectif pour moi c’est de (re) gagner les 500 Miles d’Indianapolis »

https://www.youtube.com/watch?v=sVnqZ9p-Y5Y&feature=youtu.be

Johann Zarco – Pilote MotoGP

« Avec mon préparateur physique, on s’envoie mon programme physique par WhatsApp, je suis sérieux dans l’entraînement. Cela permet de créer de nouvelles références et lever le niveau physique. »

https://www.youtube.com/watch?v=UXy11dRQUEk

À venir, beaucoup d’autres interviews de pilotes des sports mécaniques. Sont notamment attendus :

Fabio Quartararo, Randy de Puniet, Sylvain Guintoli, Pierre Gasly, Daniel Elena, Franck Montagny, Jacques Villeneuve…