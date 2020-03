LE GP DE F1 D’AZERBAÏDJAN, A SON TOUR REPORTÉ?

A son tour, le GP d’Azerbaïdjan, qui était initialement la huitième manche du Championnat du monde de Formule 1 2020 et programmé le 7 juin à Bakou, pourrait être reporté, lui aussi.

Après les annulations et les reports en cascade, la saison de F1 devait donc finalement débuter à Bakou en Azerbaïdjan le 7 juin. Mais les organisateurs devraient incessamment sous peu, si l’on en croit les nouvelles en provenance de Bakou, annoncer prochainement le report de ce Grand Prix, qui du coup devait devenir le premier du calendrier 2020 !.

En effet, après l’annulation des Grands Prix d’Australie, de Chine et de Monaco et les reports successifs des épreuves prévues, à Bahreïn, au Vietnam, aux Pays-Bas et en Espagne, c’est donc maintenant au tour du GP d’Azerbaïdjan le 7 juin, d’être menacé.

Du coup mais jusqu’à quand, le lancement de la saison serait une fois de plus décalé et repoussé et pourrait possiblement débuter le 14 juin avec le GP du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve dans l’Île Notre Dame a Montréal…

Mais vu le confinement mondial qui touche et jusqu’à quand, les pays les uns après les autres…

Vas savoir Charles !

On semble parti pour une longue course d’endurance dont la durée reste inconnue…

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM et PIRELLI