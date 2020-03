LE GP. AZERBAÏDJAN EST BIEN REPORTÉ ! LE CANADA PREMIER GRAND PRIX 2020 LE 7 JUIN ? 

Comme AutoNewsInfo l’indiquait et l’annonçait hier dimanche 23 Mars 2020 (voir lien), le Grand Prix d’Azerbaïdjan, programmé initialement le dimanche 7 juin, est lui aussi bien officiellement reporté !

Du coup, la Saison du Championnat du Monde de Formule 1, pourrait donc finalement débuter, le 14 juin avec le GP. du Canada, à Montréal, épreuve qui dans le calendrier prévisionnel ne figurait pourtant qu’au Huitième rang….

Les organisateurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan qui devait se dérouler dimanche 7 juin et ouvrir la Saison 2020, après les reports et annulations des sept premières manches (Australie-Qatar-Vietnam-Chine-Hollande-Espagne et Monaco), ont donc bien confirmé les rumeurs qi circulaient ce week-end, lesquelles laissaient supposer le report de la course de Baku, et ce bien sûr pour les mêmes motifs que les autres épreuves, en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué les organisateurs, indiquent :

« Rechercher avec les responsables de la Formule 1, de la FIA et notre gouvernement pour trouver une nouvelle date pour que ce GP puisse se dérouler en 2020. »

Si les GP d’Australie (15 mars) et de Monaco (24 mai) sont eux malheureuement définitivement annulés, il ne va pas être aisé de trouver des dates pour replacer dans un calendrier surchargé avec au départ 22 courses, Bahreïn (22 mars), Vietnam (5 avril), Chine (19 avril), Pays-Bas (3 mai) et Espagne (10 mai).

Tout va dépendre de la suite des divers confinements un peu partout à travers le globe…

Et ce d’autant plus qu’eu égard à la situation outre-Atlantique où le coronavirus se propage ces derniers jours, à la vitesse V, rien n’assure la tenue du GP du Canada prévu, lui le 14 juin, lequel à ce jour est lui aussi sous la menace…

Dans ce cas, le neuvième Grand Prix au calendrier, le GP de France pourrait alors devenir la première épreuve disputée en 2020…

Mais là aussi, rien n’est moins sûr, sachant que Roland Garros et les 24 Heures du Mans, deux autres énormes événement en France, ont d’ores-et-déjà, été repoussés, à l’automne, après les vacances !

Tout compte fait, la saison 2020 pourrait bien finalement se disputer sur seulement une petite douzaine de manches sur les vingt-deux initialement programmées !!!

Un sacré manque à gagner pour Liberty Media et ses sponsors majeurs, la FIA, les Teams et aussi naturellement les chaines TV et les énormes contrats publicitaires ave leurs annonceurs…

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1-PIRELLI et Edgar BELLEC