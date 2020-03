ZANIROLI EVENTS MODIFIE SON CALENDRIER D’ÉPREUVES… « LADIES FIRST » LE RALLYE DES PRINCESSES REPORTÉ!

C’est bien entendu une des nombreuses conséquences de l’arrivée du Covid 12 dans nos vies de fans de sport, les événements et toutes disciplines confondues, s’annulent ou se reportent, les uns aprés les autres!

Il en est ainsi également donc des épreuve organisées par la famille Zaniroli (sauf le Neige et Glace, qui s’est formidablement déroulé sous une neige épaisse fin janvier) qui elle aussi sont modifiés, soit reportées soit carrément annulée comme le Trophée des Alpes.

Ainsi la Transmaroc, initialement prévue en avril, est reportée du 11 au 17 novembre, on sait que les autorités Marocaines bloquent leurs frontières et de toute façon, en avril, avec un peu de chance, la France pourrait commencer à voire ses statistiques de morts diminuer mais pas question de souffler le vent, plus vite que le vent…

Le Rallye des Princesses, probablement l’un des concepts les plus intelligents du rallye de régularité en France, réservé donc aux autos Classic et aux équipages 100% féminins, superbe course en vérité, qui était prévue en juin préfère fort sagement jouer la sécurité et se déroulra du 12 au 17 septembre.

Du coup le Trophée de Alpes, autre magnifique rallye de régularité est lui annulé, pour laisser la date aux Princesses, et oui mesdames, « ladies first » !

Parcours et nouvelles dates Transmaroc

Parcours et nouvelles dates du Rallye des Princesses

Quelques mots d’explication de Viviane Zaniroli:

« Le Rallye des Princesses célèbre la passion et la vie. Dans le contexte actuel cette décision nous est apparue évidente. Pour les organisateurs d’événements, la pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement est l’une des pires situations. Nous avons tout d’abord voulu penser à vous toutes et tous qui faites de cette épreuve un rendez-vous unique. Cette 21e édition aura un tracé inédit et novateur au nord-ouest de l’Hexagone, elle le devient encore plus avec ce changement de date du printemps à l’été indien… Il nous met également en lien direct avec l’histoire : en l’an 2000, pour sa toute première édition il y a tout juste 20 ans, le Rallye des Princesses s’était également élancé un 12 septembre…»

Étaient également prévus des stages de préparation au rallye de régularité, le 24 avril à Paris et le 24 mai en Avignon, les dates sont évidemment modifiés aussi mais le report pas encore fixé, on vous tiendra au courant.

Le site de Zaniroli Classic Events est http://www.zaniroli.com/.

Les inscriptions à la TransMaroc et au Rallye des Princesses Richard Mille restent ouvertes.

Jean Louis BERNARDELLI