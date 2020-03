TARZAN… LE VIRAGE LABEL DU CIRCUIT PARK DE ZANDVOORT.

Si chaque tracé visité par la F1., a sa spécificité et sa caractéristique, souvent, il s’identifie aussi par l’un ou l’autre virage, qui au final soigne sa renommée.

Lorsque l’on parle et évoque des virages ‘’Parabolica’’ ou ‘’Lesmo’’, c’est immédiatement… Monza qui vient directement à l’esprit.

Idem pour ‘’Eau Rouge’’ ou ‘’Blanchimont’’, c’est de Spa-Francorchamps qu’il s’agit, tout comme ‘’Stowe’’, ‘’Copse’’ou ‘’Woodcote’’ font eux références, à Silverstone, « Druide Corner » à Brands Hatch… tandis que ‘’Hôtel Loews’’, (Virage de la Gare) ’’Mirabeau’’et ’’Ste. Dévote’’, sont automatiquement liés à Monaco, sans oublier ‘’Spoon Corner’’ lié à Suzuka, pour n’en citer que quelques-uns.

Comme ’’Tertre Rouge’’, ’’Mulsanne ’’, ’’Arnage ’’ ou ’’Maison Blanche’’ , pour le Circuit du Mans !

Et cette année, pour autant que la situation de crise sanitaire revienne rapidement à la normale, le Grand Prix de Hollande et son circuit de Zandvoort qui vient d’être relifté en profondeur et de retrouver sa place dans le calendrier du Championnat du Monde de F1 et ce après 35 ans d’absence – la dernière édition remontant à 1985 – pourra à nouveau mettre en vedette, sous les feux de la rampe, son plus célèbre virage, celui de … ’’TARZAN ’’, situé au bout de la longue ligne droite de départ.

Un nom de virage qui s’il n’a rien en commun avec le célèbre film du même nom, avec l’ancien quintuple Champion Olympique de Natation Américain, Johnny WEISSMÜLLER, dans le rôle principal.

La légende raconte d’une part que le ‘’TARZAN’’ de Zandvoort, trouve son origine dans le nom d’un citoyen de Zandvoort, qui avait aménagé un potager dans les dunes situées le long de la célèbre station balnéaire et qui au moment de la construction du circuit en 1939, aurait cédé sa parcelle gracieusement au concepteur du circuit, John HUGENHOLTZ, en échange de nommer un virage à son nom.

Une autre version raconte toutefois que le nom attribué proviendrait des gros anciens rouleaux compresseurs à vapeur utilisés à l’époque pour niveler l’asphalte de la piste.

Peu importe la bonne légende, ce qui est certain c’est que le nom donné, n’a rien en commun, avec on l’a dit, le célèbre film du même avec dans le rôle principal l’acteur américain Johnny WEISSMÜLLER, quintuple Champion Olympique resté dans tous les esprits à cause de son célèbre cri.

Le TARZAN de Zandvoort connait aussi à chaque épreuve ses scénarios de cris parfois et de crissements de pneus certainement.

Situé en bout d’une ligne droite de 678 mètres où les voitures atteignent leur vitesse maximale avant de taper dans les freins à l’entrée de l’épingle à 180°.

De tous temps, ce célèbre virage a vu des sorties de piste, parfois impressionnantes, avec durant de longues années, un énorme panneau publicitaire de ‘’Bibendum’’ en arrière-plan et qui dans certaines situations donnait l’impression de se défendre face au malheur en bottant en touche !

Pour le GP. de F1 de Hollande, ‘sold out’ depuis des mois, toutes les places étant vendues, peut-on encore espérer qu’il ait lieu, car pour l’heure, le patron local, l’ancien pilote Hollandais de F1, Jan LAMMERS, semble plutôt pessimiste quant au bon déroulement d’un GP. dans les Dunes cette année.

Initialement programmé au 3 mai mais reporté en attendant d’être possiblement reclassé dans un calendrier de toute façon déjà amputé de quelques épreuves (Australie, Monaco, Chine, Qatar, Vietnam) et pourrait avoir lieu une semaine avant le GP. de Belgique inscrit au 30 août, ce qui évidemment ne ferait pas nécessairement les affaires des organisateurs du GP. de Belgique, dont la prévente en cours se porte certes bien avec 50.000 tickets ‘’week-end’’vendus, dont 40% à des… Néerlandais, mais qui risqueraient de subir un ralentissement pour la suite à cause de la proximité des deux dates.!

En attendant et avant de tirer des plans sur la comète, il faut d’abord évidemment arriver à ce que le coronavirus n’atteigne pas les Q1 au niveau de la planète pour utiliser un langage F1 …

Manfred GIET