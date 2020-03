CD SPORT ALIGNERA TROIS MERCEDES AMG EN GT4 FRANCE 2020

Si la France se trouve en période de confinement pour cause de Coronavirus, les équipes dans l’attente de la levée de cette situation et la réouverture de tous les circuits de l‘hexagone tous fermés, et dans l’attente de connaitre la suite et le nouveau calendrier, s’il y a pour la saison 2020, très certainement sérieusement raccourcie… indiquent ce qui était initialement prévu !

Ainsi CD Sport qui cette année, lance ses trois Mercedes-AMG à l’assaut des trois Championnats de France GT 4.

On sait que les Coupes de Pâques à Nogaro, qui devaient ouvrir la saison du Championnat de France GT4, ont été reportées au week-end des 11 et 12 juillet.

Le Grand Prix de Pau, lui, n’aura pas lieu à la date prévue non plus, sans que l’on sache aujourd’hui si son organisation pourra être maintenue cette année.

Tous les membres de l’équipe CD Sport sont des passionnés mais le risque lié au Covid-19 ne doit pas être sous-estimé et il convient avant tout de penser aux malades, aux soignants, et d’être responsable face à l’épidémie.

En attendant de retrouver une vie normale et le chemin des circuits, il faut garder le moral et croire en l’avenir, c’est pourquoi l’équipe CD Sport a décidé de nous présenter sa saison GT 2020, quand bien même elle ne débutera pas avant quelques mois !

CD Sport a achevé la saison 2019 sur une magnifique 3ème place finale au Championnat de France GT Pro-Am.

Encouragés par cette réussite, ses dirigeants, la paire que forme les deux anciens pilotes, Claude Degrémont et Laurent Cazenave, ont mis sur pied un programme en trois dimensions… autant que de branches sur l’étoile Mercedes !

Ainsi, deux pilotes libanais, le duo Jihad Aboujaoudé et Shahan Sarkissian se partagera la N°4, engagée en catégorie Am. Clément Bully, un jeune espoir, et Jean-Ludovic Foubert, déjà sacré en proto avec CD sport, sont prêts à créer la surprise en Pro-Am au volant de la N°3. Enfin, Théo Nouet et Pierre Sancinéna, deux sprinters aux dents longues, viseront la nouvelle catégorie Silver avec la N°2 !

Plusieurs facteurs expliquent ce passage d’une à trois voitures. Les résultats 2019 ont compté, mais il ne faut pas oublier non plus le titre décroché en 2017 avec la Porsche.

L’année suivante, CD sport fut la seule équipe à faire gagner la Cayman et elle a réussi le changement de culture imposé par le passage à la Mercedes-AMG.

L’équipe est donc bien installée dans le Championnat depuis l’avènement du règlement GT4, il y a trois ans et cette régularité dans les résultats est un gage de sérieux.

CD Sport est également reconnue pour ses compétences en matière de formation de pilotes. Enfin la Mercedes-AMG GT4 constitue à elle seule un argument. La voiture plait car si elle est rarement la meilleure du lot elle n’est jamais la moins rapide non plus.

Pour finir, adressons un clin d’œil aux pilotes CD Sport 2019, le tandem que formait Arthur Rougier et Edouard Cauhaupé, en leur souhaitant une très bonne saison.

Le dernier cité va d’ailleurs rester dans le giron CD Sport en participant à la Ligier European Series avec une Ligier JS2 R et un coéquipier pas ordinaire… Claude Degrémont en personne, qui fêtera ainsi en compagnie de l’espoir Toulousain, sa dernière saison de compétition !

Une passation de passion en quelque sorte…

Nous vous présenterons plus complètement dans les prochaines semaines les pilotes des trois équipages, leur parcours, leurs espoirs et leurs ambitions pour la saison à venir… si saison il y a car selon les plus pessimistes, le confinement pourrait au moins durer jusqu’au début de l’été!

Romane DIDIER

Photos : Pro-Photos-Sport et Gaazmaster