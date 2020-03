MOTOGO 2020 : INTERDICTION DU DÉVELOPPEMENT DES MOTOS APRÈS LE 25 MARS

On a vu que la plupart sinon la totalité des usines et ateliers course de moto en Europe sont arrêtées.

Mais bien sûr, en n’ayant pas toujours sous la main les modifications trouvées sur ordinateur, les services courses continuent à bosser.

Lentement en Europe, à toute vitesse ailleurs.

Pour arrêter cette sorte de course à l’armement dans laquelle d’ailleurs un des camps n’est pas armé, ou peu, le directeur technique du MotoGP, Charly Aldridge a donc informé les teams que tout développement est interdit sur les motos à partir du 25 mars.

Cette mesure concerne aussi bien les moteurs que l’aérodynamique.

Alors bien sûr, comme les voyages sont interdits dans quasiment le monde entier, les commissaires de Dorna ne peuvent pas se rendre sur place pour mettre en mémoire l’état de développement des motos à la date limite.

Ceci se fera donc sur documents, dessins et autres, que les ateliers de course devront envoyer au plus tard le 25 mars.

Les services techniques pourront vérifier que rien n’a été modifié lors des vérifs du premier GP, personne ne sait aujourd’hui quelle serait la date du commencement de la fin de cette saloperie d’épidémie.

Evidemment les petits génies des services courses vont envoyer des épures et des crobards qui pourront être compriss dans plusieurs sens, mais c’est aussi le cas dans les vérifs réelles, on se souvient de la découverte du petit aileron devant la roue arrière de la Ducati, les Italiens appellent l’objet « La petite cuillère », unanimement dénoncé par tous les teams puis unanimement copié…

Donc cela promet de belles empoignades lors des premières vraies vérifs mais on s’en foutra total !

Car cela signifiera que les GP ont lieu à nouveau, que donc le monde aura retrouvé un peu de légèreté et de liberté, après les petites cuillères de tous acabits peu importe, de toute façon c’est l’affaire des commissaires.

Bon, il y a des optimistes, ils ont raison puisque l’on ne sait rien, et puis des pessimistes, ainsi en Angleterre où Stuart Pringle, le boss de Silverstone, commence à avertir ceux qui ont déjà acheté des billets pour la F1 et le MotoGP seront remboursés si ces épreuves sont annulées.

Or le MotoGP en Angleterre c’est fin août, il voit loin le monsieur !

C’est na nouvelle « Battle of England » sauf qu’à l’époque, il y avait juste la « Luftwaffe » à écraser, ce qui semblait impossible, alors un virus…

Bon, le choléra, la peste, la rage, la grippe espagnole ont fait des millions de morts dans le monde (la malaria encore aujourd’hui !) et le monde s’en est sorti.

Il manquera (un peu) de monde au bout, 95% des cas de Covid 19 sont guéris, mais voilà il faut continuer de se protéger.

Se laver les mains, rester à un mètre des gens que l’on croise, c’est quand même moins difficile que d’aller passer des nuits dans « l’Underground» (le métro) de Londres en attendant la fin des bombardements !

Bref on est intelligents, vigilants et un jour, ces moments difficiles deviendront un souvenir…

Jean Louis BERNARDELLI