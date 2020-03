LEWIS HAMILTON INDIQUE QU’IL N’EST FINALEMENT PAS CONTAMINÉ PAR LE CORONAVIRUS.

Lewis Hamilton s’inquiétait d’une possible contamination par le Coronavirus…

La raison ?

Sa rencontre avec Idris Akuna Elba, un célèbre acteur anglais, testé positif au coronavirus.

En effet, au début du mois, Lewis Hamilton avait rencontré Elba lors d’un événement publicitaire avant de s’envoler pour Melbourne et le premier GP de la Saison, et c’est la raison pour laquelle, le sextuple Champion du Monde, lorsqu’il a appris que le Coronavirus avait touché l’acteur, a commencé à s’inquiéter.

Depuis, son retour d’Australie, Hamilton est entré dans l’isolement volontaire et via Instagram, il a fait savoir qu’il allait bien, qu’il n’avait aucun symptôme de coronavirus et que 17 jours se sont écoulés depuis sa rencontre avec Idris Elba.

Idris Elba pour sa part a laissé entendre qu’il pense avoir contracté la maladie le 4 mars dernier, alors qu’il avait croisé et rencontré l’épouse du Premier ministre Canadien Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, au concert We Day UK, au stade de Wembley, à Londres. dont on a appris ensuite qu’elle était contaminée.

La jeune femme, Sophie Grégoire Trudeau avait assisté à cet événement avec sa fille Ella, sa belle-mère Margaret – la mère de Justin Trudeau – et sa belle-sœur Alicia.

